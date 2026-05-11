San Fernando (Cádiz) celebrará un congreso sobre la vida, la obra y el legado universal de Camarón de La Isla

Cartel del Congeso sobre Camarón de la Isla en San Fernando. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha señalado que continúa avanzando en la programación del Año Camarón con motivo del 75 aniversario del nacimiento de Camarón de La Isla, una conmemoración que está proyectando la figura del artista y el nombre de la ciudad a nivel nacional e internacional a través de iniciativas culturales, musicales, académicas y patrimoniales, como el Congreso que reunirá en el Centro de Interpretación de Camarón a investigadores, artistas, periodistas y especialistas del flamenco del 29 al 30 de mayo.

En una nota, el Ayuntamiento ha recordado que entre las acciones ya impulsadas en el Año Camarón destaca la reciente colaboración con Pull&Bear, cuya campaña dedicada a Camarón situó nuevamente al cantaor y a San Fernando en el centro de la atención mediática. A ello se suma la confirmación de varios hitos que marcarán el calendario de 2026, entre ellos un gran concierto homenaje previsto para el mes de julio en San Fernando, concebido como una celebración popular del aniversario y uno de los actos centrales.

La programación culminará el 1 de diciembre de 2026 con un gran espectáculo multiartista en el Movistar Arena de Madrid, donde participarán destacadas figuras del panorama musical y flamenco en un montaje que reivindicará el carácter innovador y rompedor que definió la trayectoria artística de Camarón.

Asimismo, el Ayuntamiento trabaja en la celebración de los Premios Camarón, que tendrán lugar en otoño en el Teatro de Las Cortes. Estos galardones reconocerán el talento en disciplinas como el cante, el baile, la guitarra flamenca y la nueva creación o innovación, en homenaje al espíritu transformador que convirtió a Camarón en una figura universal del flamenco.

En cuanto al Congreso que se celebrará en San Fernando, se estructurará en torno a cuatro grandes áreas, institucional, académica, pedagógica y artística. Así, desde el punto de vista institucional, se pondrá en valor el proceso que ha llevado al flamenco desde una posición marginal hasta su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2010, reflejando el papel desempeñado por instituciones y figuras clave en la dignificación de este arte.

Por su parte, en el ámbito académico el encuentro analizará el importante crecimiento de los estudios universitarios, científicos y divulgativos relacionados con el flamenco, con aportaciones de investigadores y especialistas de referencia en disciplinas como la musicología, la antropología o la historia cultural.

Asimismo, la dimensión pedagógica abordará la creciente presencia del flamenco en los distintos niveles educativos, tanto en Andalucía como en el resto de España e incluso a nivel internacional, generando un espacio de reflexión sobre las actuales propuestas formativas y la necesidad de seguir fortaleciendo la enseñanza del flamenco en las aulas.

Por último, el ámbito artístico centrará parte de su mirada en el impacto revolucionario de Camarón dentro de la evolución musical del flamenco. Especial relevancia tendrá el análisis de 'La Leyenda del Tiempo', considerado uno de los discos más influyentes de la historia del género y símbolo de la apertura estética y creativa que transformó el flamenco contemporáneo. Su relación con Paco de Lucía, la influencia de su obra en el flamenco contemporáneo y el valor patrimonial y pedagógico del flamenco en la actualidad también tendrán cabida en este espacio.

Además, la programación reunirá durante dos jornadas a investigadores, especialistas, artistas históricos vinculados a Camarón, periodistas, cronistas flamencos, docentes y músicos, configurando un espacio multidisciplinar dedicado a analizar la dimensión cultural, social y patrimonial del artista isleño. La organización se reserva la posibilidad de aumentar la nómina de participantes.

La programación incluirá mesas redondas dedicadas a la evolución artística de Camarón, el papel del flamenco en la educación y la influencia que el cantaor sigue ejerciendo sobre las nuevas generaciones de artistas. Además, se hará un aportación sobre el legado de figuras históricas como el Chato de La Isla, cuyo centenario comenzará el próximo mes de junio.

Esta será, por tanto, la primera actividad que se hará de esta efeméride de los 100 años de un artista que fue precursor de la leyenda de Camarón, con el que compartió escenarios, según ha indicado el Ayuntamiento.