PP-A destaca la "serenidad" de Moreno en el debate de la RTVA ante al "acoso" del resto de candidatos "a la desesperada"

El secretario general del PP-A y director de campaña de las elecciones del 17 de mayo, Antonio Repullo, valora el debate a cinco en la RTVA - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A y director de campaña de las elecciones del 17 de mayo, Antonio Repullo, ha valorado la "serenidad" demostrada por el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, en el segundo debate 'a cinco' de la campaña electoral celebrado en la RTVA frente al "acoso" del resto de aspirantes, a los que ha visto actuar "a la desesperada" para intentar "sacarle de sus casillas".

En declaraciones al término del debate en la RTVA, Repullo ha destacado que Moreno "ha demostrado una vez más su serenidad y templanza ante el acoso al que ha sido sometido por los otros cuatro grupos políticos" y ha subrayado que el candidato del PP a la reelección ha evidenciado ser "conocedor de su tierra" y ha trasladado "toda la seguridad posible en un debate como éste".

"Moreno ha trasladado las propuestas y cuestiones que interesan a los andaluces y que sin duda van a hacer que el PP tenga un gran respaldo en las próximas elecciones", ha añadido el 'número dos' del PP-A, que ha subrayado que "las propias formaciones políticas han ido reconociendo una tras una que Juanma Monero va a ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía".

Por todo ello, Repullo ha trasladado el compromiso del PP-A de "seguir trabajando para que ese clima de estabilidad que tan buen resultado le ha dado a Andalucía se consolide, siga siendo una realidad y que esa realidad se traduzca también en esa transformación que está viviendo nuestra tierra de la mano de un gran presidente que ha demostrado que es una persona serena, tranquila y moderada".

