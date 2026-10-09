San Fernando (Cádiz) celebrará Halloween con el cine de terror de los 80 como gran protagonista

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, presenta la programación de Halloween 2026. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha presentado la programación de Halloween 2026, que se celebrará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre bajo la temática 'Retro Terror', recuperando el imaginario del cine de terror de los años 80 con ambientaciones, experiencias inmersivas, cine, música, teatro y actividades infantiles y familiares repartidas por distintos puntos de la ciudad.

La coincidencia del calendario con el fin de semana y la jornada festiva del lunes 2 de noviembre ha permitido ampliar la programación a tres días, con el objetivo de favorecer la participación y prolongar el ambiente festivo en la ciudad, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En esta edición, el cine de terror de los años 80 será el gran protagonista de esta edición, con diferentes espacios tematizados que permitirán al público sumergirse en escenarios y referencias reconocibles de esta época.

En ese consiste, precisamente, el 'Retro Terror' y así lo ha explicado la alcaldesa Patricia Cavada, destacando que son las películas que "forman parte de generaciones y han dejado imágenes, frases y momentos icónicos".

Elementos estéticos reconocibles como la agüilla de la señal en las televisiones antiguas, mirar debajo de la cama, abrir el armario, el miedo al fondo del pasillo o la cortina de la ducha, forman parte del subconsciente colectivo cuando se habla de terror de las películas de los 80.

Esta idea se representará en el Centro de Congresos, que se convertirá en un videoclub de terror con sesiones gratuitas de cine que incluirán títulos tan conocidos como 'Gremlins', 'Bitelchús', 'Pesadilla en Elm Street', 'El resplandor' y 'Poltergeist'.

Además, la plaza del Rey acogerá el pasaje del terror 'Welcome to Hawkins', inspirado en la estética de Stranger Things, mientras que en la Alameda estará 'El desguace de Penny Bros', ambientado con personajes y referencias de las películas de terror como Freddy Krueguer.

Por su parte, la plaza de la Iglesia se transformará con la Casa de las Brujas, inspirada en 'Hocus Pocus' y sus conocidas protagonistas.

La ambientación se extenderá también a otros puntos de la ciudad, con decoraciones y photocalls en espacios como la fachada del Ayuntamiento, la calle Rosario y la Oficina de Turismo, donde estará presente Michael Jackson caracterizado como en el videoclip de Thriller.

El público infantil y familiar volverá a tener un protagonismo especial en la programación. Así, el parque Almirante Laulhé acogerá Halloween Kids, con ambientación temática, mercadillo, atracciones, talleres, pasacalles y espectáculos diseñados para que los más pequeños disfruten de la celebración.

"Queremos que quienes paseen por San Fernando se encuentren con sorpresas, personajes y espacios que les inviten a detenerse, participar y seguir descubriendo otros lugares de la ciudad. No se trata de concentrar toda la actividad en un único punto, sino de crear diferentes ambientes que animen a recorrer nuestras calles y plazas", ha explicado Cavada.

Como antesala de la programación, el grupo isleño Saurom celebrará su 30 aniversario con un concierto especial en la plaza del Rey el próximo 24 de octubre, una cita que servirá de preludio a la celebración.

La oferta cultural se completará con el espectáculo '80 Sombras', el concierto 'Entre sombras y ficción', a cargo de la Banda de Música Nuestro Padre Jesús Nazareno, y distintas representaciones escénicas en espacios emblemáticos.

El Real Teatro de las Cortes acogerá, además, 'Don Giovanni', mientras que el Castillo de San Romualdo será escenario de 'Doña Inés'.

La programación incluye también las rutas de 'Misterios, leyendas y otras curiosidades de San Fernando', que comenzaron la semana pasada y ofrecen una forma diferente de descubrir el patrimonio histórico y cultural de la ciudad a través de sus historias, leyendas y rincones singulares.

La combinación de estas actividades con las experiencias de terror más intensas permitirá ofrecer alternativas para diferentes edades y preferencias, haciendo de Halloween una celebración abierta a toda la ciudadanía.

A todo esto hay que unir el concurso de cortos de 90" y el de ambientación de escaparates, que no se solo llenan los comercios de decoración, sino también diferentes barrios de la ciudad que participan.

La alcaldesa ha subrayado que la programación forma parte de una estrategia municipal más amplia para consolidar San Fernando como "una ciudad dinámica, con propuestas capaces de atraer visitantes y generar actividad en distintos momentos del año".

Supone también una oportunidad para generar empleo y actividad para las empresas y profesionales que participan en la preparación de esta programación.

Cada evento es "una oportunidad para proyectar la imagen de una ciudad dinámica, dar vida a nuestros espacios públicos y reforzar la conexión entre cultura, turismo, comercio y hostelería", como ha indicado la alcaldesa, que ha asegurado que lo que se quiere es que "la gente disfrute de San Fernando y que esa experiencia repercuta también en los negocios que forman parte de nuestra economía de proximidad".

El Ayuntamiento invita tanto a los vecinos y vecinas como a quienes se acerquen desde otros municipios a participar en las actividades, recorrer los distintos espacios tematizados y aprovechar la programación para disfrutar de la oferta comercial y hostelera de la ciudad.

Con esta nueva edición, San Fernando busca consolidar Halloween como una de las citas destacadas de su calendario anual, combinando ocio, cultura y participación ciudadana con la dinamización de las calles y plazas y el impulso a la actividad económica local.