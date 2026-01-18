San Fernando (Cádiz instalará) la nueva Oficina de Turismo en la Plaza de la Iglesia para la atención a visitantes

Oficina de Turismo de San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha anunciado este domingo que ubicará una nueva Oficina de Turismo en la Plaza de la Iglesia, un espacio "estratégico del centro de la ciudad", con el objetivo de mejorar la atención a los visitantes y generar un impacto positivo en el entorno urbano. Esta actuación, según el Consistorio, sigue el modelo turístico de grandes ciudades andaluzas y destinos internacionales, donde la información turística se sitúa en espacios públicos para facilitar el acceso directo a los servicios.

Según ha enmarcado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa, Patricia Cavada, ha explicado que la decisión se tomó tras un análisis del gobierno municipal y observando cómo otras ciudades turísticas sitúan los puntos de información en lugares céntricos y transitados. "La plaza de la Iglesia, en plena vía cultural, es uno de los principales nodos urbanos y turísticos de San Fernando. Queremos que quien llegue a la ciudad se encuentre la Oficina de Turismo y obtenga toda la información para conocer la ciudad y disfrutar de lo que ofrece", ha señalado al respecto.

El equipamiento será modular, fabricado en hierro y acero con elementos de estética histórica, diseñado para integrarse en el entorno urbano y mantener la funcionalidad de la plaza, compatible con el paso de Hermandades y cofradías en Semana Santa. La inversión aproximada será de 500.000 euros, con una superficie útil de 50 metros cuadrados y cubierta total de unos 70 metros cuadrados. La estructura incorporará cerramientos de aluminio con cristal irrompible, persianas enrollables y sistemas de cierre, buscando funcionalidad, integración urbana y respeto al patrimonio.

La nueva Oficina de Turismo ofrecerá información sobre rutas, monumentos, eventos culturales y deportivos, y la agenda municipal. Además, el Ayuntamiento estudia ampliar los servicios para funcionar como punto de apoyo a la venta digital de entradas para espectáculos en el Teatro de Las Cortes, Bahía Sound y otros espacios de la ciudad. El proceso de adquisición ya ha comenzado mediante pliego de licitación pública, y la instalación está prevista para 2026.

"La combinación de equipamientos culturales, eventos y una agenda viva durante todo el año ha convertido a San Fernando en un lugar al que venir, descubrir y disfrutar", ha finalizado la alcaldesa, quien ha destacado que este año 2026 se reforzará la vinculación de la ciudad con el flamenco y la figura de Camarón mediante nuevas iniciativas en el marco del Año Camarón y la presentación de la programación en la Feria Internacional de Turismo de Madrid.