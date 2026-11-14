San Fernando (Jaén) acogerá en enero de 2027 un torneo internacional de hockey con España, Holanda y Malasia

Imagen del encuentro de presidentes - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

San Fernando (Cádiz) será la sede del 21 al 30 de enero de 2027 de un torneo triangular internacional de hockey que contará con la participación de las selecciones nacionales de España, Holanda y Malasia.

El anuncio ha sido realizado por el presidente de la Real Federación Española de Hockey (RFEH), Santiago Deó, en el marco del Foro Nacional de Presidentes de Federaciones Territoriales de la RFEH celebrado en la localidad isleña.

Este encuentro nacional ha reunido a trece representantes autonómicos y a la dirección de la federación nacional, quienes han elegido San Fernando para conocer de primera mano el nuevo césped 'Dry Hockey' del campo municipal Pablo Negre, la primera superficie de estas características instalada en España.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, se ha reunido a pie de campo con los representantes federativos, acompañada por el concejal de Deportes, Antonio Rojas, y miembros del Club de Hockey San Fernando.

Cavada ha destacado que la renovación del equipamiento es "una apuesta por el deporte, por nuestros clubes y deportistas y por unas instalaciones públicas preparadas para acoger competiciones del máximo nivel". Asimismo, ha valorado que la elección de la ciudad por parte de la RFEH supone "un reconocimiento al trabajo realizado y al compromiso del Ayuntamiento con el deporte".

El nuevo césped instalado en el Pablo Negre, correspondiente al sistema GreenFields PURE EP, consiste en una superficie de hockey seco que no requiere riego para su utilización. Esta tecnología pionera permite mantener las condiciones óptimas de juego sin consumo de agua, aportando un avance en sostenibilidad y eficiencia. Además, el terreno cuenta con la homologación de la Federación Internacional de Hockey (FIH) para acoger competiciones oficiales.

Durante la visita técnica, Ricardo Lizcano, en representación de OPSA --empresa encargada de la instalación--, ha detallado las especificaciones técnicas del sistema a los presidentes autonómicos. Por su parte, el director técnico del Club de Hockey San Fernando, Israel García, ha compartido la experiencia de los primeros seis meses de uso de la superficie, ofreciendo un balance "muy satisfactorio".

La modernización del complejo municipal ha incluido, además del innovador césped, una mejora general de las instalaciones y la incorporación de nueva iluminación con tecnología LED. Con este nuevo torneo internacional, San Fernando y el campo Pablo Negre continúan consolidándose como referentes para la práctica y organización de eventos de hockey de máximo nivel.