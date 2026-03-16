Sanz insiste en que "no existe ningún impedimento" para firmar el convenio de la cesión del suelo del hospital de Cádiz

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press

CÁDIZ 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha insistido en que "no existe ningún impedimento" para firmar el convenio para la cesión del suelo de la Zona Franca de Cádiz donde se construirá el nuevo hospital de Cádiz. En este sentido, ha añadido que el procedimiento sigue su tramitación administrativa "con normalidad", así como que el inicio del acuerdo será elevado para su ratificación al Consejo de Gobierno este miércoles.

Así, ha afirmado que "no es cierto que la Junta de Andalucía esté retrasando la firma del convenio del nuevo hospital de Cádiz para sacar a nadie de la foto", como ha manifestado el secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, este lunes.

"Lo que queremos y lo que estamos deseando es firmar ya ese acuerdo para seguir avanzando en un proyecto tan importante para Cádiz", ha asegurado Sanz, que ha recordado que hay acuerdo entre las tres administraciones implicadas --Junta, Ayuntamiento y Zona Franca--, "que vienen trabajando con lealtad institucional".

"La firma del convenio es inminente", ha aseverado el consejero, que ha añadido que "lo único que queda es fijar la fecha para la rúbrica, algo que puede llevar unos días más o unos días menos, pero que en ningún caso pone en cuestión el proyecto".

Sanz ha recordado que se trata de "una infraestructura sanitaria que los gaditanos llevan décadas esperando y que permitirá mejorar la atención sanitaria de la ciudad y de toda la provincia". "El compromiso de la Junta de Andalucía con el nuevo hospital de Cádiz es firme y seguimos trabajando para que sea una realidad lo antes posible", ha concluido.