Un seminario internacional en Cádiz abordará el impacto del exilio en la historia de la copla

Interior de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz (UCA) - UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz (UCA) acogerá los próximos 20 y 21 de mayo el seminario internacional 'El exilio de la copla / la copla del exilio. De la Argentinita a Miguel de Molina', una cita académica y cultural coordinada por los profesores Alberto Romero Ferrer y José Jurado Morales.

El seminario, que se inaugura el miércoles 20 a las 10,00 horas, centrará su atención en "la profunda ruptura cultural y artística" que la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista supusieron para la historia de la copla y el flamenco, como ha explicado la UCA en una nota.

A través de distintas ponencias y mesas de debate, se analizarán las trayectorias vitales y profesionales de artistas que se vieron obligados al exilio en Europa y América, tanto en el ámbito del cante como del baile, el toque y la composición. Entre las figuras objeto de estudio destacan Miguel de Molina, La Argentinita, Carmen Amaya, Sabicas, Angelillo o Salvador Valverde, cuyas carreras quedaron marcadas por el contexto político y social del siglo XX.

El programa contará con la participación de investigadores procedentes de universidades e instituciones nacionales e internacionales, que abordarán cuestiones relacionadas con la memoria democrática, los desplazamientos culturales y la evolución artística de la copla y el flamenco fuera de España.

La asistencia al seminario está abierta al público general y será de carácter libre hasta completar aforo. Las personas interesadas en obtener certificado de asistencia deberán formalizar previamente su registro a través del siguiente formulario de inscripción.

El encuentro se enmarca en el proyecto 'El exilio artístico de la copla y el flamenco: de la Argentinita a Miguel de Molina', financiado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y que cuenta con la colaboración de la Casa de Velázquez, la Fundación Miguel de Molina, el Departamento de Filología y el Instituto de Investigación en Estudios del Mundo Hispánico (In-EMHis) de la Universidad de Cádiz.