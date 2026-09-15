Siete medios aéreos actúan en un incendio forestal declarado este martes en un paraje de Tarifa (Cádiz)

Vista del incendio en un paraje de Tarifa desde uno de los aviones del Plan Infoca - PLAN INFOCA

TARIFA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

Siete medios aéreos del Plan Infoca de la Junta y del Ministerio de Transición Ecológica se encuentran desplegados para atajar un incendio forestal que se ha declarado poco antes de las 14,00 horas de este martes en el paraje El Pedregoso, en el término municipal de Tarifa (Cádiz). El incendio está generando una densa columna de humo en una zona de monte bajo.

Según detalla el Plan Infoca en la red social X, consultada por Europa Press, se han activado tres helicópteros semipesados, uno de ellos del Ministerio, otro pesado, dos aviones anfibios ligeros y uno de coordinación.

En cuanto a medios terrestres, hasta la zona se han movilizado a dos grupos de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzo contra incendios (Bricas), dos técnicos de operaciones y un agente medioambiental.

Además, por tierra trabajan con un vehículo autobomba y una unidad médica de incendios forestales (UMIF).