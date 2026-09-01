El tabaco de contrabando intervenido en el Puerto de Algeciras supera las 116.000 cajetillas en lo que va de año

Tacabo de contrabando intervenido en el puerto de Algeciras. - GUARDIA CIVIL/AGENCIA TRIBUTARIA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria de la Aduana de Algeciras (Cádiz), en los distintos operativos desplegados en el Puerto algecireño, han intervenido más de 116.000 cajetillas de tabaco de contrabando en lo que va de año 2026, las últimas 10.000 ocultas en un camión procedente de Tánger.

Según han indicado en una nota, estos resultados se enmarcan dentro de los planes de control y estrategias que ambas instituciones llevan a cabo con el objetivo de detectar las vías de introducción ilícita procedentes tanto en Gibraltar como de otras rutas marítimas y terrestres. Para ello, se han reforzado "significativamente" los controles preventivos y la vigilancia constante en los principales puntos de entrada y vías de comunicación de la comarca.

En este sentido, han asegurado que la eficacia de este dispositivo ha quedado patente en una de las últimas actuaciones, cuando guardias civiles de la Sección Fiscal y funcionarios de la Agencia Tributaria de la Aduana de Algeciras lograron interceptar un "importante alijo" en un vehículo procedente de Tánger.

Tras proceder a la apertura e inspección del vehículo, tanto de la cabeza tractora como del remolque, se localizaron un total de 9.900 cajetillas de tabaco de contrabando ocultas en su interior. En total, la mercancía intervenida en este único porte supera los 58.500 euros, por lo que el conductor del vehículo fue detenido como presunto autor de un delito de contrabando.