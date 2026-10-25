La tarifa media diaria en los hoteles de Cádiz sube un 4,1% en septiembre hasta superar los 129 euros

Archivo - Detalle del cartel de un Hotel de Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tarifa media diaria en los hoteles de la provincia de Cádiz subió en septiembre de 2026 hasta los 129,63 euros, un 4,1% más que en el mismo mes del año pasado, siendo además la cuarta provincia andaluza en esta categoría por detrás de Málaga, Sevilla y Huelva.

Los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, sitúan el índice de precios hoteleros en 128,32 euros, una cuantía que supone un leve descenso del 0,76% en la tasa interanual, y unos 22 euros por debajo de la media andaluza, establecida en 150,77 euros.

Si se atiende a los ingresos por habitación disponible (RevPAR) --principal indicador de la rentabilidad hotelera--, la provincia escala una posición, hasta la tercera, al ganar un 3,26% respecto a 2025, al establecerse en 96,49 euros, estando por detrás de Málaga y Sevilla y nueve euros por debajo de la media de la comunidad autónoma

Por zonas turísticas, la Costa de la Luz de Cádiz mantuvo su tarifa media diaria en 135,30 euros, un 3% más respecto al año anterior. En cuanto a los ingresos por habitación disponible, esta se situó en 104,28 euros, un 3,23% más en septiembre de 2026 sobre 2025.

Al tener en cuenta estos datos por los puntos turísticos andaluces, Chiclana de la Frontera es el sexto municipio de Andalucía en cuanto a la tarifa media más alta, con 158,08 euros y un 1,29% más.

Chipiona, en la séptima posición, es la segunda localidad de Cádiz en esta lista, con 157,65 euros y una subida del 18,84% en septiembre. Cádiz capital aparece también en este ranking con una tarifa media diaria de 145,09 euros, un 1,60% más. Por contra, Tarifa cae en este mes un 5,8% respecto a 2025, con 134,67 euros.

Respecto a los ingresos por habitación disponible en puntos turísticos, Chiclana los estable en 141,46 euros, un 0,74% más que en septiembre de 2025, a la que le sigue Chipiona, con 131,54 euros y una subida del 18,99%.

En esta categoría, la ciudad de Cádiz desciende un 2% hasta los 120,69 euros, mientras que Tarifa sube un 5,53%, fijando estos ingresos en 91,39 euros.