'The village next to paradise', Mejor Película del FCAT, y Saïd Hamich Benlarbi, Premio Miradas Africanas de Canal Sur

TARIFA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger (FCAT) ha dado a conocer el palmarés de su 22 edición en una lectura en el vestíbulo del Teatro Alameda, donde el Premio a Mejor Largometraje de la sección competitiva de Hipermetropía ha recaído en 'The village next to paradise', del director austriaco-somalí Mo Harawe, mientras que el Premio Miradas Africanas de Canal Sur ha sido para el franco-marroquí Said Hamich Benlarbim, director de 'La mer au loin'.

El jurado del FCAT ha destacado de la cinta de Mo Harawe que "todo en esta película merece atención" y que su director es "una talentosa voz africana que ha sido escuchada en todos los rincones de esta tierra", según ha recogido este certamen en una nota.

El Premio Casa África a la Mejor Dirección ha recaído en el director congoleño Sammy Baloji por su película 'L'arbre de l'authenticité' por "la brillante mezcla de material de archivo, secuencias rodadas, narración y diversas perspectivas la convierten en una elección lógica para el premio a la mejor dirección".

El largometraje 'The village next to paradise' ha sido reconocido además con el Premio Acerca de la Cooperación Española en el FCAT, "por su reflexión sobre la falta de oportunidades para construir una vida digna en muchos países africanos, sobre los desafíos de sus gentes para sortear los obstáculos, y sobre la importancia de la educación y el fortalecimiento a las mujeres para superar la pobreza y construir un futuro propio".

La cinta ha recibido además el Premio a Mejor Actriz para Anab Ahmed, mientras que Ayoud Gretaa ha ganado el Premio a Mejor Actor por su actuación en 'La mer au loin', de Said Hamich Benlarbi.

El jurado andaluz, compuesto por Verónica Díaz, Antonio Miguel Arenas y Nacho Vuelta, ha decidido otorgar el Premio Famsi (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional) al mejor cortometraje a 'The father, probably', de Sidi Mohamed Tolba y Tayib Tolba, además de una mención especial al cortometraje 'Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude', de Faouzi Bensaïdi.

El Premio TV5 Monde del Público del FCAT al mejor largometraje ha sido para 'Soudan souviens-toi', de la cineasta franco-tunecina-marroquí Hind Meddeb.

También se ha hecho entrega del Premio Camaleón de Honor que otorga el Cemav (Centro de medios audiovisuales de Málaga), y que ha sido para Mane Cisneros, directora del FCAT, quien ha defendido que "el cine siga contando todo lo que la política se niega a contar y que la cultura siga tejiendo lazos".

SAÏD HAMICH BENLARBI, PREMIO MIRADAS AFRICANAS DE CANAL SUR

El cineasta franco-marroquí, Saïd Hamich Benlarbi, ha recibido el Premio Miradas Africanas, otorgado por Canal Sur en el marco del Festival de Cine Africano de Tarifa. Es la primera vez que se concede este premio, que busca reconocer la trayectoria de un cineasta que personalice con su trabajo la unión de los dos continentes.

Los responsables de cine de Canal Sur, Leonardo Sardiña y Paz Piñar, han entregado este galardón. Así, durante el acto, Sardiña ha destacado "el compromiso de Canal Sur con el cine, tanto la industria como sus valores", señalando que este festival es "una muestra de valores" donde "se convoca al público a mirar y a descubrir quienes son nuestros vecinos de África gracias a sus películas, que nos hablan de realidades sociales, de situaciones políticas y de relaciones y emociones humanas".

Por su parte, Paz Piñar ha resaltado que en esta primera edición de Miradas Africanas se ha decidido resaltar la obra o la trayectoria de un cineasta que "personalice con su trabajo la unión de los dos continentes", considerando que Saïd Hamich Benlarbi, productor, director y guionista, "encarna perfectamente esa idea".

El director ha agradecido el premio en nombre de los creadores de todos los países africanos. "Es un honor recibirlo en este festival, necesario para conocer la realidad de las personas que han nacido al otro lado del mar", ha indicado Saïd Hamich Benlarbi.

El cineasta es también conocido por la producción de 'Much Loved', 'Volubilis', 'Zanka Contact' y 'Hounds' y por dirigir 'Return to Bollene', además de 'Across the Sea'.

Como se ha recordado, con el fin de promover la cultura cinematográfica africana y la cooperación internacional, el director de la RTVA, Juande Mellado, y la presidenta del Centro de Divulgación Cultural del Estrecho Al Tarab, María Elena Cisneros, firmaron un convenio de colaboración para la difusión del certamen en la radio televisión pública andaluza.

En este sentido, la RTVA ha llevado a cabo el tratamiento y seguimiento informativo del evento, tanto en los programas de información generalista como en los divulgativos o especializados, durante el desarrollo del festival.

La firma de este convenio pone de relieve "el compromiso" que la RTVA tiene con la producción cinematográfica en Andalucía y la cooperación entre culturas, en este caso con el continente vecino, unidos por el Estrecho y el Mediterráneo.

Como ha indicado Canal Sur, "el arte y la cultura siempre son símbolos de unión e intercambio que promueven el entendimiento y mejoran la convivencia. Es una forma, además, de acercar las diferentes realidades, atendiendo al compromiso de ofrecer a la población andaluza una amplia variedad de contenidos respondiendo a la multiplicidad de intereses que existen en nuestra comunidad".