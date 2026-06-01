Tres detenidos por la muerte de una persona en una reyerta entre clanes en marzo de 2025 en Rota (Cádiz)

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a tres personas presuntamente implicados en el homicidio ocurrido el pasado mes de marzo de 2025 en la localidad gaditana de Rota, en el marco de una investigación relacionada con un enfrentamiento armado entre dos conocidos clanes familiares rivales, que se saldaron con la muerte por arma de fuego de una persona y heridas de gravedad a una segunda víctima.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, debido a la naturaleza de los hechos y a la existencia de un conflicto previo entre los clanes enfrentados, los investigados eran considerados potencialmente peligrosos.

Asimismo, ha señalado que los agentes establecieron un dispositivo coordinado que permitió la detención de los tres investigados en los inmuebles donde permanecían ocultos. Sobre uno de ellos pesaba una orden de detención e ingreso en prisión, mientras que los otros dos tenían en vigor órdenes de búsqueda, detención y personación emitidas por la autoridad judicial.

Durante los registros fueron localizadas e intervenidas dos escopetas calibre 12 que se encontraban municionadas y preparadas para su utilización inmediata, así como diversa munición compatible con las mismas.

En este sentido, la Policía Nacional ha indicado que las investigaciones apuntan a que las armas podrían haber sido mantenidas por los arrestados como medida de protección ante la posibilidad de ser localizados por miembros del clan rival y producirse un nuevo enfrentamiento armado. Como resultado de estas intervenciones, además de las responsabilidades derivadas de la investigación por homicidio doloso, a los detenidos se les imputa un presunto delito de tenencia ilícita de armas.

La operación ha sido desarrollada por efectivos del Grupo I de la Comisaría de Distrito Oeste de Málaga, en colaboración con agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR-2) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, tras diversas gestiones de investigación que permitieron localizar a los fugitivos en distintos domicilios de la barriada malagueña de Las Castañetas.