Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a dos años y medio a un hombre, de 26 años en el momento de los hechos, por un delito de abuso sexual tras mantener una relación sentimental, "consentida y con relaciones sexuales completas", con una menor de 14 años.

Los hechos, según la sentencia recogida por Europa Press, ocurrieron entre los meses agosto y noviembre de 2016, cuando el acusado mantuvo una relación sentimental con la menor y, "con pleno conocimiento de la edad" de ella, mantuvo relaciones sexuales "completas". Se da la circunstancia que quien denunció los hechos fue la madre de la menor, que posteriormente "manifestó que no quería seguir adelante con la denuncia y que todo había sido un malentendido tras haber hablado con su hija".

No obstante, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó al acusado a dos años y medio de prisión por un delito de agresión sexual, aplicando la atenuante muy calificada de dilaciones indebidas, ya que, como recoge la sentencia, en la causa se ha acumulado un "retraso injustificado y no imputable al investigado" entre el dictado del auto de revocación del sumario por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz y el dictado del Auto de conclusión de sumario, dictado por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Chiclana de la Frontera, tardando el procedimiento en tramitarse nueve años.

Por su parte, el acusado presentó recurso ante el TSJA alegando error en la valoración de la prueba y la vulneración de la presunción de inocencia, así como la indebida aplicación de dos artículos del Código Penal por no apreciación de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, en concreto la circunstancia analógica por consentimiento de la víctima.

No obstante, el TSJA ha desestimado el recurso señalando que la principal prueba de cargo con la que se cuenta, teniendo en cuenta las circunstancias en que se produjeron los hechos, es la declaración de la víctima y que el Tribunal Supremo recuerda que "como sucede con frecuencia en esta clase de delitos que se desarrollan en contextos íntimos, sin la presencia de testigos, suele resultar determinante como prueba de cargo la declaración de la víctima", así como que "la declaración de la víctima, practicada normalmente en el acto del juicio oral, con las necesarias garantías procesales, puede erigirse en prueba de cargo y que, en consecuencia, la convicción judicial sobre los hechos del caso puede basarse en ella".

Según la sentencia, el acusado centra el error valorativo en que no existe prueba objetiva alguna del acceso carnal, negando que mantuviera con la menor relaciones sexuales completas. Por su parte, el TSJA señala que aunque es cierto que en la exploración ginecológica que le fue realizada no se le tomaron muestras, según se indica en el informe, debido al tiempo transcurrido desde la última relación sexual, el testimonio de la menor "es claro y persistente en este extremo y no deja lugar a duda alguna".

Además, añade que aunque la madre denunció y luego manifestó que no quería seguir adelante con la denuncia, ese mismo día le menor prestó declaración ante el Juzgado de Instrucción manifestando que "en ningún momento ha sido agredida sexualmente y que ha mantenido relaciones sexuales con penetración pero que han sido consentidas".

Asimismo, recoge que posteriormente en el acto del juicio oral ambas, "con plena consciencia de la gravedad de los hechos protagonizados por el acusado" y de la imposibilidad de que la menor prestara un consentimiento libre al mantenimiento de relaciones sexuales con el acusado, han venido a mantener, "sin fisuras, ni contradicción alguna", que dichas relaciones sexuales fueron completas.

Finalmente, en cuanto al consentimiento de la menor, alegado por el acusado, el TSJA señala que la apreciación de una circunstancia atenuante por analogía exige la acreditación de hechos de análoga significación a una de las circunstancias atenuantes contempladas en el Código Penal y es imprescindible la remisión a cualquiera de ellas para poder apreciar la analogía entre ésta y la circunstancia acreditada.

En el presente caso, no se indica por la parte recurrente cual es la circunstancia atenuante legalmente prevista a la que debe referirse por analogía el consentimiento de la víctima. "No estamos ante un cajón de sastre en el que todo cabe, es necesario establecer el enlace por analogía entre una determinada circunstancia atenuante y el hecho acreditado en el proceso", por lo que "sin esta conexión por analogía resulta totalmente improcedente la solicitud de atenuación de la pena", que pedía el acusado.