La UCA participa en un estudio sobre el impacto de contaminantes emergentes en los ecosistemas marinos

Delfines mulares durante una de las salidas de campo en el litoral andaluz. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

CÁDIZ 27 May. (EUROPA PRESS) -

La investigadora Laura Martín, catedrática en el departamento de Química Física de la Universidad de Cádiz (UCA), está participando en el proyecto Bioacuamar, una iniciativa de investigación nacional que analiza la presencia y el impacto de contaminantes emergentes en los ecosistemas marinos desde una perspectiva integrada de salud ambiental, animal y humana.

El proyecto, liderado por el equipo Arena (Aula de Recursos Naturales) de la Universidad de Oviedo, cuenta además con la colaboración de la Universidad de León y de la organización Circe (Conservación, Información y Estudio sobre Cetáceos), ha indicado la UCA en una nota.

La Universidad ha reseñado que la profesora Laura Martín es especialista en ecotoxicología marina y evaluación de riesgos ambientales, con una amplia trayectoria científica vinculada al estudio de la contaminación y sus efectos sobre organismos y ecosistemas marinos.

Su labor investigadora se ha centrado especialmente en el análisis de biomarcadores ambientales, toxicología acuática y calidad ambiental en ecosistemas costeros, ámbitos estratégicos para el desarrollo de Bioacumar. Y es que, el proyecto pretende estudiar la presencia de antibióticos, hormonas sintéticas y bacterias resistentes a antimicrobianos en diferentes ecosistemas marinos del litoral asturiano y andaluz.

El objetivo es comprender cómo estos compuestos se acumulan y transfieren a través de la red trófica marina y evaluar los posibles riesgos derivados tanto para los ecosistemas como para la seguridad alimentaria.

Para ello, el equipo investigador utilizará como bioindicadores especies de interés pesquero y ecológico como la lubina, tanto salvaje como de acuicultura, el cazón y el delfín mular, considerado una especie clave para conocer el estado ambiental de los ecosistemas marinos.

La investigación se desarrolla bajo el enfoque One Health, un modelo científico que reconoce la estrecha conexión entre la salud humana, la salud animal y la salud ambiental.

En este sentido, los investigadores principales del proyecto, Yaisel J. Borrell y Laura Miralles, de la Universidad de Oviedo, han subrayado que los resultados permitirán evaluar riesgos asociados tanto al estado de los ecosistemas como a la seguridad alimentaria de los productos pesqueros y acuícolas.

Además de estudiar los niveles de contaminación, el proyecto pretende identificar el posible origen de estos residuos en el medio marino, analizando la relación entre los compuestos detectados, su distribución geográfica y los usos predominantes asociados a actividades humanas, ganaderas o acuícolas.

Bioacumar se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y está cofinanciado por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura.

El consorcio científico integra también al Centro de Investigación en Salud Ecosistémica y de la Fauna Silvestre (CREWH), así como entidades colaboradoras vinculadas al ámbito pesquero, la sanidad animal y la investigación marina. Además, durante el desarrollo del proyecto está prevista la incorporación de nuevas instituciones relacionadas con la salud humana y ambiental tanto en Andalucía como en Asturias.

En la actualidad ya se están llevando a cabo las primeras acciones de campo, entre ellas campañas de toma de biopsias de piel en delfines mulares del litoral andaluz y recogida de muestras de lubina y cazón en Asturias. Estas actuaciones permitirán obtener información clave sobre la presencia de contaminantes emergentes y su posible impacto en los ecosistemas marinos.

Por otra parte, dentro de las actividades de divulgación previstas, el proyecto celebrará el próximo 24 de junio una jornada de presentación en la Universidad de Cádiz. En este encuentro participarán representantes de las distintas entidades científicas implicadas, entre ellos Laura Martín por parte de la UCA.