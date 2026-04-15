La Universidad de Cádiz participa en una misión para estudiar el patrimonio cultural subacuático en República Dominicana

Investigadores de la UCA en la misión científica de la Villa La Isabela en República Dominicana. - UCA

CÁDIZ 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Cádiz (UCA) participan en una misión científica internacional desarrollada en el sitio histórico y arqueológico de la Villa La Isabela, en República Dominicana, en el marco de una iniciativa impulsada por la Unesco junto a las autoridades dominicanas y con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y del Ministerio de Cultura de España.

Según ha explicado la UCA en una nota, el objetivo de esta misión es identificar, registrar, inventariar y elaborar un diagnóstico del patrimonio cultural subacuático de La Isabela y su bahía, con especial atención a los naufragios asociados a las expediciones de Cristóbal Colón, así como evaluar los riesgos que afectan a estos vestigios y los impactos derivados del cambio climático.

La participación de la Universidad de Cádiz se articula a través del profesor Felipe Cerezo, investigador del Instituto Universitario de Investigación Marina (INMAR) y adscrito al área de Arqueología. Su trabajo ha sido "clave" en el desarrollo de la prospección geofísica sistemática llevada a cabo durante la misión, orientada a la localización de posibles restos arqueológicos bajo el fondo marino.

"Estos equipos nos permiten ver qué hay en el fondo del mar y también bajo el sedimento, por lo que primero detectamos anomalías y después las verificamos mediante métodos directos. Es una forma de investigar con rigor y planificar mejor los siguientes pasos", ha explicado el profesor Cerezo.

El equipo internacional ha combinado el análisis de fuentes históricas, el conocimiento local y la aplicación de tecnologías avanzadas de exploración subacuática con la toma de muestras de sedimentos, lo que permitirá reconstruir la evolución del paisaje costero y comprender la localización actual de los restos arqueológicos, muchos de ellos ocultos bajo capas sedimentarias.

La UCA ha recordado que Isabela constituye un enclave de especial relevancia histórica, al tratarse del primer asentamiento europeo de carácter permanente en América, fundado por Cristóbal Colón en 1493. Su entorno marítimo conserva evidencias de las primeras operaciones navales europeas en el continente, lo que convierte a su bahía en un espacio de alto valor científico y patrimonial.

Esta actuación da continuidad a trabajos previos desarrollados en la zona, en los que se identificaron diversos contextos arqueológicos subacuáticos. La nueva campaña ha permitido avanzar en la detección de más de 40 anomalías subacuáticas, aunque su naturaleza y relevancia arqueológica serán evaluadas en la siguiente etapa de este estudio.

Con los resultados del procesamiento de datos, la misión prevé avanzar hacia una tercera etapa orientada a la verificación arqueológica directa en puntos específicos de la bahía, con el fin de confirmar si las anomalías detectadas corresponden a evidencias culturales vinculadas al período histórico de interés u otros episodios de la historia marítima del área. Los resultados alimentarán la planificación de acciones futuras de investigación y conservación, en coordinación con las autoridades nacionales.

El equipo internacional que está llevando a cabo estos trabajos reúne a especialistas de instituciones de cinco países, entre ellas el INAH de México; la Secretaría de Cultura de la Nación de Argentina; la Universidad de Cádiz, el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz y el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de España, así como la Universidad de California.