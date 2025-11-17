Vox critica el "paripé" de PSOE y PP en el CPFF: "Hablan de sostenibilidad financiera y cada vez la deuda es mayor"

Archivo - El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira (Fotografía de Archivo) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha criticado este lunes el "paripé" de PSOE y PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ya que Gobierno central y comunidades se dedican a hablar de "sostenibilidad financiera y cada vez la deuda es mayor".

En declaraciones a los medios de comunicación en Algeciras (Cádiz), Gavira ha manifestado que el Gobierno central ha subido casi "cien veces impuestos" en el país y "cada vez la deuda es mayor".

Ha reclamado una "política de impuestos bajos en Andalucía" y ha señalado que la "mayoría de las reducciones fiscales que ha habido en esta tierra" fue de la legislatura anterior, "gracias a Vox" porque el PP "no quería bajar los impuestos".

Manuel Gavira ha insistido en el "paripé de socialistas y populares" con el CPFF.