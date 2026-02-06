Vox urge a la Junta un plan de ayudas para los agricultores afectados por las borrascas

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, con la Comunidad de Regantes de La Algaida en Sanlúcar de Barrameda. - VOX

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha reiterado el "compromiso" de su partido con el campo, especialmente en episodios como las inundaciones que se están produciendo por las borrascas, y ha anunciado que va a solicitar al Gobierno andaluz un plan de ayudas directas y urgentes "para que los agricultores remonten cuanto antes, porque aquí no solo pierde la agricultura, pierde, por supuesto, también la economía de la zona".

Durante una visita a la zona de La Algaida, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde ha mantenido un encuentro con representantes de la Comunidad de Regantes, Gavira ha destacado y agradecido "la extraordinaria labor de los servicios de emergencia y el despliegue de sus efectivos".

No obstante, también ha señalado que "estar preparados no es únicamente que te suene el móvil y que te metan en casa o te saquen de ella, no sólo tienen que funcionar las alertas, sino que tiene que funcionar también la prevención".

En este sentido, Gavira ha recordado que Vox viene solicitando la ejecución de obras hidráulicas, encauzamientos y limpieza de los ríos que están abandonados y el mantenimiento de las presas. "Nada de esto se hace porque ni los del PSOE antes, ni los del PP ahora quieren hacerlo", ha manifestado.

"Ahora que ha llovido mucho es cuando hay que decir que el agua no es un problema, sino un recurso, y es ahora cuando hay que hablar también de sequía, porque la lluvia es una buena noticia para la sequía, pero una alerta para la seguridad si no se gestionan los desembalses de manera adecuada", ha afirmado Gavira.

Así, ha añadido que por ello "es necesario que se adopten esas medidas urgentes también para que las consecuencias de estas lluvias no se vuelvan a repetir". "Nadie puede evitar que la lluvia caiga del cielo, pero sí podemos minimizar los daños que provoque la lluvia en el campo y en nuestros pueblos y ciudades, al tiempo que se garantizaría el abastecimiento de los agricultores", ha concluido.