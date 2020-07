La web serie 'Viral', de los hermanos Cortejosa, podrá ser vista por el gran público en diferentes municipios de Cádiz

CÁDIZ, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La web serie llamada 'Viral', desarrollada por los hermanos de San Fernando (Cádiz), Rocío, Jesús y Angie Cortejosa --de la escuela de artes escénicas Juana la Loca--, podrá ser vista por el gran público en diferentes municipios de la provincia, ya que será proyectada en autocine en algunas localidades, por la televisión local en otras y por plataforma culturales. 'Viral' cuenta las consecuencias psicológicas que puede tener el confinamiento.

Según ha señalado a Europa Press Angie Cortejosa, directora de la escuela de artes escénicas Juana la Loca, la empresa familiar en la que cada uno de estos tres hermanos desempeña una labor diferente, ella ha sido la precursora de esta iniciativa y quien se encarga de escribir el guión. Por su parte, Jesús hace la adaptación técnica y lo convierte en plano, mientras que Rocío se encarga de la distribución y difusión del proyecto.

Una vez estrenada en mayo, ahora, 'Viral' se podrá por televisiónn local y redes sociales en Chipiona, Alcalá del Valle, Cádiz, Puerto Real y San Fernando. Además, municipios como Puerto Real y Alcalá de los Gazules han apostado también por ponerla en sus autocines, mientras que El Bosque, El Gastor, Espera, Paterna de Rivera, Puerto Serrano, Barbate y Vejer, lo harán a través de plataforma Cultural por redes sociales.

Finalmente, Algodonales, Benalup y Zahara de la Sierra lo harán en cine ubicado en las plazas.

'Viral' es un proyecto que nace durante el confinamiento, cuando "todas las actividades que estábamos planeando y todas las representaciones que teníamos se quedaron estancadas", según ha explicado la guionista de la serie. Así, ante la paralización de la actividad tuvieron que plantear "qué hacer para seguir creciendo y seguir formando".

En un principio, la escuela comenzó con las clases online "para que el alumnado no cayera en el olvido, para seguir con el contacto y con los cursos". "No se quedó todo el alumnado pero se quedó un grupo más reducido y decidí hacer esta idea con ellos", ha concretado.

De esta forma, con este grupo de 16 personas, de entre 14 y 40 años, aproximadamente, se comenzó a grabar la web serie, algo que desde la escuela no se había hecho nunca antes. "El día 8 de abril se lo propuse, empecé con la creación de la historia, armamos el trailer, a la vez que estábamos comenzando con los capítulos, y el 25 de abril lo estrenamos", ha detallado Angie.

La producción de la serie se realiza a través de un programa con el que Jesús maneja el ordenador y la cámara previamente conectada de cada uno de los actores desde su casa. "La persona va moviendo la cámara y nosotros vamos viendo los planos, a través de videollamadas, una cosa que en principio me parecía un mundo pero que con el tiempo le vamos cogiendo el tranquillo", ha resaltado la directora de la escuela.

Respecto a la temática, Angie ha explicado que la serie está basada en "esas personas que mentalmente pueden llegar al límite simplemente por el hecho de no tener la libertad que se tenía hace tres meses". "Hay personas que lo llevan bien y otras que si le metes un poco de ficción puede ser un desastre. Si los encierras tanto tiempo y no tienen un límite de salida, mentalmente no lo llevan bien", ha destacado.