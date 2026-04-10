Casi 400 profesionales del turismo se citan este fin de semana en la provincia de Cádiz en la Convención del Grupo GEA

Convención del Grupo GEA en Chiclana. - GRUPO GEA

CÁDIZ 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz es hasta el domingo la sede de la 28 Convención del Grupo GEA, uno de los principales grupos de agencias de viajes independientes de España, que se celebrará en el hotel Valentín Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera, donde se congregarán cerca de 380 profesionales del sector turístico, entre 250 agentes de viajes y 130 empresas proveedoras, consolidándose como "una cita clave para la comercialización y el networking turístico a nivel nacional".

En una nota, el vicepresidente cuarto de la Diputación y diputado de Turismo, Germán Beardo, ha destacado la importancia para la provincia de acoger este tipo de citas con un perfil tan técnico, ya que "permite que los intermediarios y prescriptores turísticos conozcan la provincia para que luego puedan recomendarla a sus clientes".

La presentación de este foro ha contado con la participación de la secretaria general provincial de Turismo y Deporte de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, María Luisa Real Prado, junto a representantes de Turismo Andaluz y del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz.

Durante el acto, según el Patronato, se ha puesto en valor la colaboración público-privada como motor del desarrollo turístico, así como el posicionamiento de la provincia de Cádiz como destino de referencia para el turismo profesional y de congresos. La sesión ha incluido la proyección de materiales promocionales de Turismo Andaluz y de la provincia de Cádiz, reforzando la visibilidad del destino entre las personas asistentes.

La convención, bajo el lema 'Gestión humana. Gestión inteligente', abordará durante varias jornadas el análisis del sector, la innovación tecnológica y las estrategias comerciales, combinando ponencias, talleres y encuentros profesionales.

El programa contempla espacios de trabajo entre agencias y proveedores, sesiones formativas y actividades de convivencia, favoreciendo la generación de oportunidades de negocio y el intercambio de conocimiento entre profesionales.

Para el sabado hay previsto un taller de trabajo en el que el Patronato Provincial de Turismo dispondrá de una mesa en la que podrá informar a los participantes de la oferta turística de la provincia y de sus principales recursos a lo largo de todo el año.

Grupo GEA, fundado en 1994, cuenta actualmente con más de 400 puntos de venta en toda España y un volumen de negocio de 600 millones de euros, siendo Andalucía una de sus principales áreas de implantación.