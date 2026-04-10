El espárrago protagoniza en Alcalá del Valle (Cádiz) la XII Feria dedicada a un producto que es motor de empleo

La presidenta de Diputación, Almudena Martínez, junto al alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, y la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, en la apertura de la XII Feria del Espárrago. - Joaquín Corchero - Europa Press

ALCALÁ DEL VALLE (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Primavera es la época de recolección de los espárragos verdes y por ello la muestra que Alcalá del Valle (Cádiz) lleva 12 ediciones dedicando a este producto se celebre justamente en esta fecha, concretamente hasta el próximo domingo, con el apoyo de la Diputación, el recinto ferial de la localidad que acoge multitud de actividades en torno a este producto típico de la gastronomía alcalareña y que se ha convertido en motor de empleo.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, ha acudido un año más a la apertura de este evento, junto al alcalde, Rafael Aguilera, la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y la presidenta de la Sociedad Cooperativa Agrícola Andaluza Europeos, Paqui Alvárez.

Martínez del Junco ha valorado "el trabajo y el esfuerzo" de los hombres y mujeres que se dedican al cultivo del espárrago en Alcalá del Valle, con más de 70 familias de forma directa, que junto al resto de vecinos del pueblo han convertido a este producto "saludable y humilde" en un auténtico "embajador gastronómico" de Alcalá y de toda la provincia. Un producto que se exporta a países europeos, que "habla de la autenticidad de esta tierra", y es ejemplo de cómo el sector agrícola genera empleo sostenible y atrae al turismo, ha añadido.

La presidenta de la Diputación también ha tenido palabras para recordar los efectos de las borrascas del pasado invierno "en el pueblo" y en los cultivos. En el caso del espárrago, la pérdida de la producción supera el 30 por ciento, según los datos de la Cooperativa.

En este sentido, Martínez del Junco ha lanzado un mensaje de ánimo y reconocimiento a esta entidad por su labor en beneficio de la gente del pueblo y sus productos, su contribución a crear empleo y fijar la población en el territorio. Motivos por los que, ha recordado, la Diputación de Cádiz les ha distinguido este 2026 con la Medalla de la Provincia.

Por su parte, la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha destacado que esta feria es una oportunidad para disfrutar las bondades y atractivos de este municipio desde una proyección económica, agroalimentaria, turística, culinaria, cultural e incluso deportiva, con distintas actividades que ponen el foco en Alcalá del Valle y la Sierra de Cádiz.

Asimismo, ha añadido que el espárrago verde de esencia alcalareña constituye una "fuente de riqueza y empleo, es muy apreciado por sus beneficios y propiedades, su sabor y calidad". Este cultivo contribuye además al desarrollo sostenible, con una producción apreciada en mercados internacionales, ha explicado la delegada, resaltando la excelencia del sector agroalimentario, con productos extraordinarios de nuestra provincia.

El alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, ha tenido palabras de reconocimiento hacia la cooperativa Europeos, "una herramienta colectiva vital para el pueblo, en defensa de sus agricultores y agricultoras, que permite menear la economía y el empleo". Una entidad que, tal como ha descrito, representa la unidad de una sociedad que ahora "tiene que encarar la reconstrucción", tras las borrascas, tras reconocer la implicación de Diputación y Junta de Andalucía en la respuesta institucional demostrada tras los temporales.

La programación de la Feria del Espárrago 2026 se desarrollará en el recinto ferial, donde se han instalado los puestos de un mercado en el que pueden adquirirse productos agrícolas y artesanales. También cuenta con un escenario, zona de restauración y una zona infantil.