La provincia de Cádiz promociona su oferta gastronómica este fin de semana en la Feria B-Travel 2026

Feria B-Travel en Barcelona. - PATRONATO DE TURISMO

CÁDIZ 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz promocionará este fin de semana su oferta gastronómica en la Feria B-Travel 2026, el mayor evento ferial de España dirigido al público viajero, que se celebra del 20 al 22 de marzo en el recinto de Montjuïc de Fira Barcelona.

Según ha indicado en una nota, el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz destacará, en una presentación conjunta con el Ayuntamiento de Jerez, la capitalidad española de la gastronomía de esta ciudad en 2026 como uno de los principales atractivos del destino, reforzando su posicionamiento como referente gastronómico. Además, los ayuntamientos de Conil de la Frontera y Tarifa realizarán también una presentación centrada en el atún de almadraba.

Junto a la delegación técnica del Patronato participarán en B-Travel los municipios de Conil de la Frontera, Tarifa, San Fernando, Jerez, San Roque y El Puerto de Santa María. Se trata de la edición con mayor número de municipios participantes hasta la fecha.

El Patronato ha recordado que en B-Travel están presentes agencias de viajes, hoteles, operadores de cruceros, compañías de transporte y empresas de servicios turísticos, que mantienen encuentros profesionales para el desarrollo de negocio y acciones de promoción dirigidas a las personas visitantes.

Por suparte, la presentación de la capitalidad gastronómica de Jerez tendrá lugar en el estand de Andalucía el sábado 21 a las 13,00 y a las 18,00 horas, e incluirá una degustación de chicharrones, papada ibérica, queso de cabra payoya, mojama y carne mechada, acompañada de vinos de Jerez. El Consejo Regulador de los Vinos de Jerez colabora activamente en esta actividad, aportando los vinos que acompañarán esta propuesta gastronómica.

Por su parte, los ayuntamientos de Conil de la Frontera y Tarifa presentarán conjuntamente en el espacio de degustaciones la actividad 'Ruta Trimilenaria del Atún', en la que se ofrecerá una degustación de este producto gastronómico durante el fin de semana del evento.

La feria B-Travel ha reunido en ediciones anteriores a más de 26.000 personas visitantes, generando más de 100 millones de impactos mediáticos. Atrae al público español con mayor intensidad viajera y con mayor gasto medio por persona viajera, lo que convierte este encuentro en una plataforma idónea para reforzar la proyección gastronómica y cultural del destino.

El Patronato ha señalado que Cataluña es actualmente la tercera comunidad autónoma emisora de personas viajeras hacia la provincia, solo por detrás de Andalucía y Madrid. Según los datos disponibles en la Plataforma de Inteligencia Turística (PIT), puesta en marcha por el Patronato y accesible en www.cadizturismointeligente.es, en 2024 visitaron la provincia más de 88.000 personas viajeras procedentes de Cataluña, que generaron más de 240.000 pernoctaciones, la cifra más alta registrada hasta la fecha.