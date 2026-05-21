La Sala Rivadavia en Cádiz expone con 'Sincromías: tejer, hilar, sedal' los cuadros de Ángeles Cutillas

La artista Ángeles Cutillas explica uno de sus cuadros a la vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala Rivadavia de la Diputación de Cádiz expone desde este jueves las pinturas de la artista granadina Ángeles Cutillas, dentro de su exposición 'Sincromías: tejer, hilar, sedal'. La muestra se puede visitar hasta el 20 de junio.

Ha sido la vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, la encargada de presentar las características de esta muestra, en un acto en el que ha estado acompañada por el cónsul de la República Argentina en Cádiz, Sergio Servin, y la propia autora de las obras, Ángeles Cutillas.

Según ha explicado en una nota la Diputación, las obras expuestas se presentan ante los espectadores como "un reto visual" en el que tienen que determinar ante qué tipo de trabajos se plantan. Y es que, donde en apariencia se muestra una obra pictórica, en realidad lo que se muestra es "mucho más complejo", con una técnica en la que se usan hilos de nailon sobre madera, que crean "geometrías fantásticas, interferencias únicas, superficies que captan nuestra atención y nos llevan a un disfrute que nada tiene que envidiar al que sentimos ante una obra de pintura".

Vanesa Beltrán ha señalado "lo sorprendente y riguroso en su concepción" que es el trabajo que propone Ángeles Cutillas, a medio camino entre la pintura y el lenguaje textil. "Su obra no va a dejar indiferente a nadie, pues tanto técnicamente como plástica y conceptualmente tiene un valor y una profundidad fácilmente reconocible", ha asegurado.

La artista ha trasladado durante la presentación la "alegría y responsabilidad" que siente por poder exponer su obra en la Sala Rivadavia, y ha aportado detalles sobre el "largo y minucioso" proceso creativo que conlleva cada una de sus obras.

En algún caso, ha afirmado, llega a emplear "hasta 15.00 metros de hilos de nailon". Su intención, más allá de experimentar con materiales y formas, es situar el color como elemento que va más allá de lo visual y que se convierte en "una experiencia física, espacial y sensorial".

Sus trabajos, donde se refleja la formación musical de Cutillas tanto como sus referentes creativos, que le inspiran hasta acercarse a la artesanía, se sitúan en el apartado de la abstracción contemporánea, pero unida a la tradición ancestral del tejido manual.

Muchos de los detalles que explican el cómo y el por qué de esta colección los dará a conocer la propia artista en una visita guiada a la exposición que se llevará a cabo este sábado 23 de mayo a las 12,00 horas.

La exposición se podrá visitar hasta el 20 de junio en el horario habitual de la Sala Rivadavia, de martes a viernes de 11,00 horas a 13,30 horas y de 18,00 horas a 20,30 horas. Los sábados el horario será de 11,00 horas a 14,00 horas, y los lunes, domingo y festivos estará cerrado.

Ángeles Cutillas (Granada, 1978) es artista visual e investigadora, además de Doctora en Historia y Artes por la Universidad de Granada, licenciada en Bellas Artes y en Historia del Arte. Cuenta con un Máster en Gestión Cultural por la Universidad Carlos III de Madrid.

Sus obras, realizadas mediante la superposición de miles de metros de hilo de color sobre bases pictóricas, exploran las tensiones entre lo industrial y lo artesanal, así como las relaciones entre luz, materia y percepción.

Ha desarrollado una trayectoria expositiva sostenida desde comienzos de los años 2000, iniciada en el ámbito galerístico vinculada a la histórica Galería Sandunga (Granada) y consolidada en contextos institucionales.

Ha presentado exposiciones individuales en el Centro de Arte Contemporáneo de Fuenlabrada (Madrid) y ha participado en numerosas exposiciones colectivas en instituciones nacionales e internacionales, entre ellas el Parlamento Europeo en Bruselas, la Universidad de Granada, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad Pública de Navarra o la Obra Social Caja Madrid.

Entre sus reconocimientos destacan el Premio Alonso Cano, el accésit en Imagenera y diversas ayudas a la producción artística.

Esta exposición forma parte de la programación artística que propone para este año 2026 la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación.