La Diputación de Córdoba lleva circo contemporáneo y artes a las calles de 17 municipios con 'Volantino'

El delegado de Cultura, Gabriel Duque (centro), en la presentación de 'Volantino'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Cultura, pone en marcha una nueva edición de 'Volantino. Festival de Circo y Artes de Calle', que permitirá llevar el mejor circo contemporáneo y las artes de calle a 17 municipios de la provincia de Córdoba, a través de espectáculos que combinan acrobacias aéreas, malabares y humor para todas las edades.

Así lo ha expresado en rueda de prensa el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, quien ha destacado que se trata de "una iniciativa consolidada dentro de la programación propia cultural de la institución, seguimos así apostando por el circo contemporáneo y las artes escénicas de calle como herramienta de descentralización cultural y acercamiento de la cultura a los municipios de la provincia".

El objetivo de 'Volantino' es llevar propuestas artísticas de calidad a las localidades de menor población, favoreciendo el acceso de la ciudadanía a experiencias culturales innovadoras y promoviendo espacios públicos como lugares de encuentro, convivencia y creación artística.

Se trata de una iniciativa que ofrece una programación diversa, contemporánea y abierta a todos los públicos, volviendo a reunir espectáculos que combinan distintas disciplinas escénicas como es circo contemporáneo, teatro físico, clown, malabares, acrobacias, música en directo y artes del movimiento, configurando una propuesta plural y atractiva que convierte cada municipio participante en escenario cultural al aire libre.

Esta nueva edición, que se desarrollará del 24 de junio al 15 de julio, contará con una importante programación integrada por compañías nacionales de referencia y artistas andaluces, "reafirmando la apuesta de la Diputación por la cultura de proximidad y la creación contemporánea", ha añadido el responsable del área.

En este sentido, el festival arrancará con una gala inaugural el próximo 12 de junio, en el Patio Blanco del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, a las 20,30 horas con 'De la escuela a la pista', la muestra de fin de curso de la Escuela Alas Circo, un proyecto formativo de la compañía del mismo nombre dedicado a la enseñanza y difusión de las artes circenses, que fomenta la creatividad, la expresión artística y el desarrollo personal a través del circo.

Así lo ha explicado, Txus Buffa, artista aérea, actriz y formadora y cofundadora de la compañía Alas Circo Teatro, quien, además, ha resaltado que todos los años se acercan "a los distintos municipios a llevarles el circo contemporáneo de primera calidad y de primera mano, con grandes artistas, con los que luego podrán hablar las personas que participan y los profesionales que están trabajando en los espectáculos".

Por su parte, el fundador y director de Noletia, Gonzalo Andino, ha desgranado las distintas compañías que participarán en el festival y ha remarcado que ya van "por cuatro ediciones del festival, llegando a 53 municipios distintos gracias a la coordinación de la Diputación de Córdoba".

Andino ha hecho un recorrido por las distintas actuaciones que engloban la programación como 'Inquieto', de Jean Philippe Kikolas (Castilla y León), una propuesta de circo contemporáneo reconocida por su potente lenguaje visual y su capacidad para emocionar y sorprender al público.

Por otro lado, la programación provincial contará con espectáculos de compañías procedentes de distintos puntos del país como es Circocido, procedente de Castilla y León, que presentará 'Mayday', una propuesta que combina teatro, malabares, acrobacias y música en directo alrededor de la historia de un aventurero y su singular tricóptero.

Duo x Caso, de Cataluña, llegará con 'Solo de dos', un espectáculo participativo que mezcla circo, teatro y humor para todos los públicos. Circo Psikario, de la Comunidad de Madrid, que ofrecerá 'Qué disparate', una propuesta de clown y teatro de calle basada en el juego y la imaginación.

La andaluza Nave del Espacio recuperará 'Inestable', que llega con una potente propuesta de circo contemporáneo y riesgo escénico; y el artista cordobés Luichi Leal presentará 'Re.Cuerda', una creación propia que mezcla técnica, nostalgia, memoria y virtuosismo con los diábolos como elemento protagonista.

Igualmente, Labsurda llevará a escena 'Naufragio', una reflexión sobre la amistad y la cooperación construida a través del lenguaje del circo y la manipulación de objetos. Cerrará la programación la compañía El Cruce, procedente de la Comunidad Valenciana, con 'Koosha', un espectáculo de circo contemporáneo inspirado en las compañías ambulantes y la cultura itinerante, combinando teatro físico, música en directo y poesía visual.