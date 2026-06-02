La Diputación de Córdoba muestra el trabajo de los alumnos de TEA y TDHA en la muestra 'Ponemos color a la inclusión'

Autoridades en la inauguración de la exposición 'Ponemos color a la inclusión'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Galería de la Arpillera del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge, desde este martes hasta el 12 de junio, la exposición 'Ponemos color a la inclusión', con trabajos realizados por el alumnado de la aulas específicas de TEA (Trastorno de Espectro Autista) y TDHA (Trastorno de Atención, Hiperactividad) de centros públicos de Córdoba.

En concreto, se trata de una muestra de unas 40 obras individuales y una colectiva todas inspiradas en el lema 'Las miradas' bajo la premisa de que un mundo visto desde una sola perspectiva, es un mundo incompleto.

La delegada de Derechos Sociales de la institución provincial, Irene Aguilera, ha destacado que esta exposición "habla de color y de arte; el arte hace que nos entendamos todos y los colores nos hablan de diversidad, todas las personas somos diferentes y eso es lo que enriquece y hace bonita la vida".

La diputada ha animado a la sociedad cordobesa a disfrutar de lo que aportan las demás personas, de sus colores, de sus diferencias, de sus particularidades. "Para la Diputación es una satisfacción poder dar cabida a esta magnífica iniciativa que tiene un gran significado del que todos debemos aprender algo", ha remarcado.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha enfatizado que "Córdoba ha dado un salto de calidad en los últimos años en el objetivo" de convertirse "en una ciudad con accesibilidad universal, algo que incumbe a toda la sociedad".

En este contexto, Bellido ha puesto en valor que "exposiciones como ésta hacen ver que el arte no es solo algo para disfrutar, sino una manera de expresarse y esta es la lección que nos quieren dar estos niños".

Para finalizar, Carmen Palacios, tutora del Aula Específica del colegio Hernán Ruiz, ha explicado que "esta exposición quiere dar visibilidad a las capacidades diversas de niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista y Trastorno de Atención e Hiperactividad escolarizados en siete aulas específicas de centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Córdoba". En algunas de las obras han intervenido también alumnos de las aulas ordinarias de los centros.

Palacios ha redundado en que con esta exposición se tiene "la oportunidad de poner en valor las capacidades increíbles de estos niños y niñas", pues es un "encuentro de miradas, de miradas de colores, diversas, en el lenguaje universal que es el arte. Ellos expresan emociones, sensaciones, desde una visión inferencial, inclusiva y diversa".

En la exposición participan los colegios Hernán Ruiz, Al-Andalus, Concepción Arenal, Torre Malmuerta; y el Instituto de Enseñanza Secundaria Azahara.