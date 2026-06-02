El presidente de la Diputación de Córdoba expresa su "profundo pesar" por el fallecimiento de Villamandos

Archivo - Salvador Fuentes (dcha.) acompañado por José Carlos Gómez Villamandos (izda.), en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha expresado este martes su "profundo pesar" por el fallecimiento del hasta ahora consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y exrector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos.

El presidente de la institución provincial ha trasladado, en nombre de la Corporación provincial y en el suyo propio, su "más sentido pésame a la familia, amigos, compañeros y a toda la comunidad universitaria y científica que hoy lamenta su pérdida".

"Fue una persona profundamente comprometida con Córdoba, con la Universidad y con el servicio público, con una gran capacidad de trabajo y de diálogo", ha señalado el presidente de la institución provincial.

Además, ha recordado su etapa al frente de la UCO, donde "contribuyó decisivamente a fortalecer su prestigio y proyección", subrayando Fuentes también que, desde sus responsabilidades en el Gobierno andaluz, "continuó trabajando con la misma entrega por el desarrollo de Andalucía, con iniciativas muy relevantes para la provincia de Córdoba".

Junto a ello, el presidente de la Diputación ha afirmado que "hoy Córdoba pierde a un servidor público ejemplar, a un gran investigador y, sobre todo, a una buena persona, cercana, generosa y profundamente respetada por quienes tuvieron la suerte de trabajar con él".

Finalmente, ha querido trasladar su "cariño y solidaridad" a todos sus seres queridos "en estos momentos de dolor", al tiempo que ha reconocido la "importante contribución de José Carlos Gómez Villamandos a la Universidad, a Córdoba y a Andalucía".