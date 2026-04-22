Una exposición por el 40º aniversario de ASA aborda en Almería el cuidado y trabajo en torno al agua

Visita a la muestra por el 40º aniversario de ASA en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las entidades responsables de la gestión del agua en la provincia de Almería se han dado cita junto a la exposición conmemorativa del 40 aniversario de la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, de la que forman parte. Las empresas operadores participantes son Aqualia, Galasa, Codeur, Gestagua, Hidralia y Aguas de El Ejido.

La muestra, titulada 'Cuatro décadas cuidando el agua de Andalucía', se puede visitar hasta el próximo 27 de abril en la Rambla Federico García Lorca, en el tramo que cuenta con unos lápices decorativos. La exposición es de formato exterior y se puede visitar durante las 24 horas del día, según ha explicado la Diputación en una nota.

En ella se visibiliza el trabajo de aquellas entidades y profesionales que hacen posible que el agua llegue cada día a los hogares. "Toda la innovación y tecnología del mundo no será suficiente si la sociedad no comprende y hace suyos los desafíos que afrontan los servicios de agua, entendida como bien común", recoge la muestra.

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha animado a almerienses y visitantes a conocer la exposición con la que se "pone de relieve la necesidad que tenemos de cuidar y preservar este bien que es indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad. Nos invita a reflexionar y valorar el papel que el agua juega en nuestras vidas".

El concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, ha destacado el 40º aniversario de ASA. "Son ya cuatro décadas en las que sus profesionales han estado trabajando en la gestión de un recurso tan esencial como es el agua, garantizando el abastecimiento, el saneamiento e innovando en este sector", ha dicho.

Igualmente, ha aprovechado para invitar "a todos los almerienses a contemplar esta exposición itinerante que está recorriendo las ocho provincias de Andalucía y en la que se da la posibilidad de que los ciudadanos conozcan cómo es el día a día en la gestión integral del agua y cómo se trabaja en un contexto de escasez como en el que nos encontramos".

ASA Andalucía es la asociación mayoritaria y referente en el sector del agua en Andalucía. Formada por 83 socios entre los que se encuentran los principales operadores del sector en Andalucía, representa casi al 100% de la población abastecida en la Comunidad gestionando el ciclo integral del agua urbana. Este año conmemora cuatro décadas trabajando para mejorar los servicios públicos de abastecimiento y saneamiento.