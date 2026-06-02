El festival 'Nudo Sur' suma una jornada gratuita en Las Negras (Almería) el 19 de junio para dar la bienvenida al verano

Presentación de la segunda edición del festival 'Nudo Sur' en Las Negras, Níjar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Nudo Sur', nacido de la mano del Ayuntamiento de Níjar y Crash Music y con el apoyo de la Diputación de Almería y la marca 'Costa de Almería', ha sumado una jornada inaugural gratuita el viernes 19 de junio, a las 21,00 horas, en el Paseo Marítimo de la localidad nijareña de Las Negras, con El Sombrero del Abuelo.

La cita celebrará el 20 de junio su segunda edición junto al mar de Alborán, en un formato sostenible, de aforo limitado y adaptado a las características del recinto, con las últimas entradas disponibles para colgar el cartel de 'sold out'.

'Nudo Sur' regresa tras su estreno el pasado año con una propuesta basada en la música en directo, el entorno natural y una "experiencia cercana, alejada del modelo de los macrofestivales multitudinarios". La organización ha señalado que 'Nudo Sur' ha sido concebido desde el respeto al entorno y con un formato adaptado a las características del recinto.

Según ha informado la Diputación de Almería en una nota, la programación estará encabezada por Chambao y su gira 20 Aniversario, junto a Sanguijuelas del Guadiana, grupo distinguido recientemente como mejor nuevo artista por la Academia de la Música. El cartel se completa con Javi Medina, Mr. Kilombo y Dr. Fli.

Además, gracias a la Fundación Music For All y al apoyo de Cajamar, el recinto principal contará con medidas de accesibilidad y con un punto Music For All, dotado de personal de apoyo y préstamo de material para que todas las personas puedan disfrutar de esta segunda edición. El concierto de Chambao será accesible fruto de la alianza entre Reale Foundation y la Fundación Music For All.

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha animado a los nijareños, almerienses y turistas "a compartir una jornada de buena música con un marco de excepción como es nuestra localidad y con la belleza de esos parajes de ensueño junto al Mar de Alborán en Las Negras, y también para perderse por las calles del municipio, conociendo su comercio y su gastronomía".

Por su parte, la diputada de Turismo y Patrimonio Histórico de Almería, María José Herrada, ha destacado que "Nudo Sur representa muy bien la capacidad de la provincia de Almería para ofrecer experiencias turísticas singulares, auténticas y vinculadas a nuestro territorio".

"Las Negras, el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y el Mediterráneo conforman un escenario único para disfrutar de la música en directo en un formato sostenible, cercano y plenamente integrado en el entorno", ha añadido.

La diputada provincial ha señalado que, desde la Diputación de Almería y la marca 'Costa de Almería', se apoyan iniciativas que contribuyen a "diversificar la oferta turística, dinamizar nuestros municipios y atraer visitantes a través de propuestas culturales de calidad".

A su juicio, el festival es "una magnífica puerta de entrada al verano" y "una invitación a descubrir Níjar, su gastronomía, su comercio, sus playas y esa forma de vivir sin prisas que convierte a nuestra provincia en un destino diferente".

El responsable de Crash Music, Diego Ferrón, ha recordado que "la localidad nijareña de Las Negras siempre ha tenido un enorme atractivo para el turismo alternativo y bohémico" y que, desde el pasado verano, cuenta con "este foco de atracción añadido, un festival de música que, precisamente, hace de la libertad, el mestizaje y la fusión su razón".

"Así es como nació el festival 'Nudo Sur', reforzamos así nuestra sinergia con Níjar después de poner en marcha en 2024 el también exitoso 'Otoño y Sal'", ha indicado Ferrón.

El festival se celebrará en la explanada junto a la pista deportiva de Las Negras. Las últimas entradas disponibles y los servicios de bus lanzadera, con líneas desde Almería y desde distintas localidades de Cabo de Gata-Níjar, están a la venta a través de la página web oficial de Crash Music.

SOBRE LAS BANDAS

Chambao, con La Mari al frente, llega a 'Nudo Sur' después de más de veinte años de trayectoria y tras haber creado el Flamenco Chill. La organización ha subrayado que sus canciones, discos, conciertos y vivencias han llevado a La Mari a convertirse en "uno de los iconos más populares de la escena de los últimos años" y en un "referente de la música española".

Sanguijuelas del Guadiana ha pasado de publicar los primeros adelantos de su debut discográfico desde una pequeña localidad de Badajoz a participar en 'prime time' en 'La Revuelta' de TVE y vender 12.000 entradas para dos conciertos de su fin de gira en apenas unas horas.

La institución provincial define su trayectoria como "meteórica", basada en el boca a boca, la autenticidad de sus conciertos y canciones que mezclan rumba por tangos extremeños, rock y electrónica.

Javi Medina, músico, compositor, intérprete y productor nacido en Leganés, encontró en la guitarra a los 16 años su compañera inseparable. La organización lo presenta como "uno de los narradores más genuinos del pop flamenco actual", con una propuesta que combina calle, talento y emoción.

Mr. Kilombo, con media docena de trabajos publicados, se ha consolidado como "una de las grandes apuestas del panorama nacional, con letras cuidadas, melodías pegadizas, estribillos contundentes y una puesta en escena enérgica e interactiva".

Dr. Fli es un DJ reconocido por su capacidad para crear 'mashups' y mezclas de sonidos urbanos, ibéricos y latinos, mientras que El Sombrero del Abuelo, encargado de abrir la programación gratuita, es una banda madrileña de rock fusión liderada por los hermanos Del Amo, con rumba, rock, flamenco, música balcánica, hip hop, electrónica y sonidos del mundo.