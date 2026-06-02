El IEA mantiene abiertas hasta el 5 de junio las ayudas para editar y publicar obras sobre la provincia de Almería

Imagen de archivo de la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, durante la presentación de una publicación del IEA. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, a través del Instituto de Estudios Almerienses (IEA) del Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, mantiene abierto hasta el próximo 5 de junio, inclusive, el plazo para acceder a la convocatoria de subvenciones destinadas a la edición y publicación de obras seleccionadas por el Instituto para el ejercicio 2026.

Esta línea de ayudas tiene como objetivo "fomentar el desarrollo cultural de la provincia y seguir potenciando la edición de investigaciones, trabajos, estudios y obras de creación literaria relacionadas con Almería", por lo que el IEA continúa con su labor editorial como centro de estudios locales dedicado al estudio, defensa, investigación y difusión de la cultura almeriense.

La convocatoria está destinada a seleccionar textos para su edición impresa y/o digital dentro de las diferentes colecciones del IEA, entre las que se encuentran las de Arte, Biografías, Ciencias y Tecnología, Ciencias Sociales, Etnografía y Cultura Popular, Geografía y Ordenación del Territorio, Historia, Letras y Medio Ambiente, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que "el IEA cumple una función esencial para conservar, investigar y difundir todo aquello que forma parte de la identidad de nuestra provincia".

"Con esta convocatoria se ofrece una oportunidad a autores, investigadores y creadores para que sus trabajos puedan ver la luz y llegar a la sociedad almeriense", ha apuntado Morales.

Asimismo, la vicepresidenta ha señalado que la Diputación continúa con el impulso de "herramientas que permiten ampliar el conocimiento sobre Almería" desde ámbitos como la historia, la literatura, el medio ambiente, la cultura popular, la ciencia o las ciencias sociales. "Cada publicación del IEA es una forma de enriquecer el patrimonio cultural de la provincia y de proyectarlo hacia el futuro", ha asegurado.

REQUISITOS DE LAS OBRAS

Entre los requisitos principales, las obras deberán estar escritas en lengua castellana, tener temática almeriense, ser originales e inéditas, estar completas y finalizadas en el momento de la presentación y contar con un nivel adecuado de redacción y corrección ortográfica.

En el caso de trabajos científicos, investigaciones o textos basados en tesis doctorales, deberán adaptarse a un estilo divulgativo que permita llegar a un público más amplio.

No son objeto de esta convocatoria las obras mayoritariamente gráficas, como catálogos artísticos o cómics, ni los guiones cinematográficos. En el caso de creación literaria, los contenidos o tramas deberán estar relacionados con Almería, salvo en el género poético.

Las solicitudes deberán presentarse conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria, disponibles junto a los anexos correspondientes en la web del IEA, donde también se puede consultar más información sobre los requisitos y los documentos a presentar.