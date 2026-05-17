'Sabores Almería' regresa a Asia para participar en la feria agroalimentaria referente en China

Archivo - Almería.-Diputación.-La marca 'Sabores Almería' llegan a Biofach para "mostrar su potencial ecológico" - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La marca gourmet de la provincia, 'Sabores Almería', va a regresar a Asia, desde el día 18 al 20 de mayo, para participar en la Feria Agroalimentaria "más importante y de referencia para el mercado de China", SIAL Shanghái 2026.

En concreto, la Institución Provincial en colaboración CON LA Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), va a permitir que las empresas almerienses cuenten con un espacio propio en el nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Sanghái, tal y como ha subrayado la institución en una nota de prensa.

Las empresas que representarán a la provincia son Embutidos Peña Cruz, Bodega Sierra Almagrera, Almendras de Andalucía, Campos de Uleila, Luxeapers, Lorusso y Oleo Almanzora.

Desde el 18 hasta el 20 de mayo, 'Sabores Almería' mantendrá una variada agenda de reuniones con proveedores y agentes del sector. Además, las empresas del sello gourmet de la provincia, exhibirán su potencial, dentro del pabellón de España, en una feria donde el gran volumen de visitantes podrá consolidar el conocimiento de la marca almeriense en el continente asiático.

El diputado provincial, Carlos Sánchez, ha explicado que con la participación en esta feria se consolida la presencia de 'Sabores Almería' en el mercado asiático: "El objetivo es que la marca almeriense sea reconocida dentro del mercado chino y que las empresas puedan alcanzar nuevos contactos y contratos comerciales en este país".

De este modo, la marca gourmet continúa la hoja de ruta de la internacionalización tanto en Asia, como en Norte América, donde hay prevista para el mes de junio una misión comercial a Toronto y Montreal (Canadá).

SIAL Shanghái 2026, "la feria líder de alimentos y bebidas en Asia", se celebrará del 18 al 20 de mayo de 2026 en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái (Sniec). Se esperan más de 5.000 expositores y 180.000 profesionales de 125 países, consolidándose como un evento clave para la innovación y el comercio agroalimentario

Según FIAB, China se mantiene como "uno de los mercados extracomunitarios prioritarios y un socio comercial estratégico" para la industria española de alimentación y bebidas. En 2025, el mercado chino se posicionó como el séptimo destino de las exportaciones de la industria alimentaria española, con un valor de 1.706,98 millones de euros.