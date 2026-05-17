Bendodo tras ejercer su derecho al voto en Málaga: "Hoy puede ser un gran día para nuestra tierra"

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha destacado este domingo tras ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas andaluzas que "hoy puede ser un gran día para nuestra tierra". - PP

MÁLAGA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha destacado este domingo tras ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas andaluzas que "hoy puede ser un gran día para nuestra tierra".

Así, y tras depositar su papeleta en una de las mesas constituidas en el colegio Ave María de la capital malagueña, Bendodo ha dicho, en primera lugar, que este 17M es "un día muy importante para Andalucía y para España".

A este mismo respecto, ha destacado de la región que "somos la comunidad autónoma con más españoles y hoy de los nueve millones de andaluces, más de seis están llamados a las urnas".

"Hoy puede ser un gran día para nuestra tierra y esperemos que los andaluces voten masivamente por una Andalucía de futuro", ha concluido Bendodo.

