Maíllo llama a la movilización de los andaluces este 17M: "Queremos unos cuatro años de defensa de lo común"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, vota en el Colegio Salesiano Santísima Trinidad de Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha llamado a la movilización de los andaluces para votar en las elecciones autonómicas de este domingo 17 de mayo.

En torno a las 10,00 horas, el candidato de la coalición ha sido uno de los primeros candidatos en ejercer su derecho al voto en el Colegio Salesiano Santísima Trinidad en Sevilla capital.

"Andalucía debe decidir qué quiere hacer en estos cuatro años y nosotros queremos unos cuatro años de defensa de lo común, de las gentes que tengan seguridad y certidumbre y tranquilidad en la vida y mejor felicidad", ha señalado Maíllo en una atención a los medios en el exterior de su colegio electoral.

El candidato ha agradecido el trabajo de los 5.225 apoderados de la coalición distribuidos por todo el territorio andaluz. Una cifra que según Maíllo "refleja la expansión que tiene por todo el territorio". En esta línea, ha apelado a un proceso electoral "impecable, como siempre ha sido".

Maíllo seguirá los resultados de la noche electoral desde la sede regional de IU en la calle Donantes de Sangre de Sevilla.

