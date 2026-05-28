Ecovidrio, Junta y FAMP premian las iniciativas más comprometidas con la sostenibilidad de 'Ecólatras'

Ecovidrio, la Junta de Andalucía y la FAMP premian las iniciativas más comprometidas con la sostenibilidad de 'Ecólatras'. - FAMP

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Ecovidrio, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) han anunciado el ganador de la segunda edición de Ecólatras Andalucía 2026 'La Pasión Sostenible'. El Grupo Scout La Peña Martos, con sede en el municipio de Martos (Jaén), por su proyecto 'Scout en acción: el Grupo Scout La Peña Martos cuida El Calvario', ha sido el ganador una propuesta centrada en la conservación y cuidado del entorno natural, la sensibilización ambiental y la implicación de la ciudadanía en acciones sostenibles.

Según ha informado la FAMP en una nota, la campaña ha distinguido además a los municipios más comprometidos con la comunidad 'Ecólatra' en Andalucía en cada una de las ocho provincias, teniendo en cuenta parámetros como el número de iniciativas inscritas, el crecimiento de la comunidad y la difusión de la campaña en sus territorios. Los municipios reconocidos en esta segunda edición han sido: el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), de Linares (Jaén), de San Juan del Puerto (Huelva), de Utrera (Sevilla), de Motril (Granada), de Mijas (Málaga), Aguilar de la Frontera (Córdoba) y de Almería.

Se trata de la segunda edición de esta campaña, que durante más de dos meses ha movilizado a municipios, asociaciones, colectivos, centros educativos, comercios y ciudadanía de toda Andalucía, en torno al cuidado del medio ambiente y el reciclaje de vidrio. La iniciativa se ha llevado a cabo en 80 municipios andaluces de las ocho provincias y ha tenido como objetivo ampliar la comunidad Ecólatra en Andalucía, impulsar nuevas iniciativas sostenibles y fomentar hábitos responsables vinculados a la economía circular y el reciclaje de envases de vidrio.

En este sentido, los organizadores han destacado el éxito de participación, con más de 150 iniciativas presentadas, y más de 1.800 ciudadanos que han votado a través de la plataforma 'Ecólatras' de Ecovidrio. Así, han destacado que "Andalucía y sus ciudadanos han demostrado una vez más su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente".

Bajo el lema 'La Pasión Sostenible', la campaña 2026 ha puesto en valor la implicación de Andalucía con el cuidado del medio ambiente, reforzando el sentimiento de pertenencia a una comunidad comprometida con la sostenibilidad, la protección del entorno natural andaluz y el reciclaje de envases de vidrio. 'Ecólatras' pone en contacto a personas comprometidas con la protección del medioambiente y para quienes el reciclado de vidrio forma parte de su vida.

"Los fondos marinos, las playas, las montañas y todo el ecosistema andaluz, son un auténtico tesoro medioambiental por lo que con esta campaña hacemos un llamamiento a toda la Comunidad para promover ideas que cuiden de Andalucía con nuevas iniciativas", han apremiado desde la organización.

Ecovidrio, el único Scrap especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen, ha impulsado junto a la administración andaluza y la FAMP esta iniciativa que se enmarca dentro del movimiento 'Ecólatras' la primera plataforma digital de eco-movilización de España, que ya cuenta con más de 100.000 usuarios, y que conecta a ciudadanía, asociaciones, entidades y administraciones comprometidas con un modelo de desarrollo más sostenible.

'SCOUT EN ACCIÓN: EL GRUPO SCOUT LA PEÑA MARTOS CUIDA EL CALVARIO', GANADOR DE ESTA EDICIÓN

El ganador de esta edición, el Grupo Scout La Peña Martos, de Martos (Jaén), por su proyecto 'Scout en acción: el Grupo Scout La Peña Martos cuida El Calvario', ha sido reconocido como la iniciativa "eco" con mayor proyección en Andalucía, recibiendo un premio valorado en 2.000 euros destinado a garantizar su continuidad y desarrollo. Esta iniciativa, que colabora junto a la Concejalía de Medio Ambiente del municipio jiennense, combina la limpieza y la concienciación e importancia de mantener los espacios naturales libres de residuos y fomentar el cuidado del entorno.

Durante sus jornadas, pequeños y mayores participan activamente en la recogida de residuos en la zona de El Calvario, retirando botellas de vidrio, plásticos, latas, colillas y otros desperdicios que generan un importante impacto ambiental. Gracias al trabajo conjunto de todos los participantes, la iniciativa ha logrado recoger alrededor de 300 kilos de residuos, contribuyendo a la conservación del entorno natural y promoviendo valores de sostenibilidad, participación ciudadana y compromiso medioambiental.

Asimismo, durante el desarrollo de esta edición se ha promovido la participación activa de la ciudadanía a través de acciones de sensibilización ambiental, iniciativas vinculadas al consumo responsable, proyectos relacionados con la biodiversidad y propuestas centradas en soluciones circulares e innovación sostenible.

Por su parte, la organización ha destacado cuáles son los beneficios medioambientales del reciclado de vidrio. Así, el vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. "Reciclando vidrio evitamos el crecimiento de los vertederos". Además, "reciclar vidrio es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático".

Al usar calcín ---vidrio reciclado-- en la fabricación de nuevos envases se evita la extracción de materias primas de la naturaleza, evitando la erosión de los suelos y la deforestación de nuestro entorno. Además, se minimiza la emisión de CO2 en el proceso de fabricación y se ahorra energía.