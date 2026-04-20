La FAMP avisa de "una sobrecarga" en los servicios municipales por la regularización de personas migrantes

Personas migrantes hacen cola para la tramitación de su regularización administrativa en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha mostrado su preocupación este lunes ante la "sobrecarga de trabajo" de los ayuntamientos andaluces tras la entrada en vigor del nuevo decreto de regulación administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España.

"Nos están llegando quejas sobre un incremento inusual en la llegada de personas que acuden a las entidades locales en busca de información y asesoramiento para iniciar los trámites administrativos vinculados a esta nueva normativa. Esta situación está tensionando los servicios municipales, especialmente los Servicios Sociales Comunitarios que, en muchos casos, ya operan con recursos limitados", ha asegurado Bellido en una nota remitida por la entidad.

Asimismo, Bellido ha asegurado que esta situación "puede alterar el normal funcionamiento de los ayuntamientos". "Una administración que, sobra recordar, es la primera puerta de entrada al sistema público, y debe contar con los medios y recursos adecuados", ha subrayado.

El presidente de la FAMP ha pedido al Gobierno central "directrices claras y coordinadas sobre los procedimientos a seguir", así como "una dotación de recursos humanos, técnicos y económicos extraordinaria para hacer frente a esta situación".

En esta línea, Bellido ha reseñado la necesidad de que la implementación de esta normativa "no recaiga de forma desproporcionada sobre los entes locales". De hecho, ha reiterado el compromiso de la administración local con "la atención y la gestión responsable de la realidad migratoria".

"Es imprescindible una respuesta institucional coordinada, equilibrada y suficientemente financiada para garantizar un servicio público de calidad", ha concluido.