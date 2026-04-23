FAMP impulsa un proyecto piloto para crear laboratorios municipales de datos abiertos para retos socioeconómicos

Laboratorios municipales de datos abiertos para la innovación de la FAMP. - FAMP

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado la primera sesión del proyecto piloto Modilabs --'municipal open data for innovation labs', en español 'Laboratorios municipales de datos abiertos para la innovación'--, diseñado para ofrecer acompañamiento a la red de Puntos Vuela de Andalucía en el desarrollo de un programa de trabajo que utilice 'open data' para dar soluciones a retos socioeconómicos concretos vinculados con el territorio andaluz.

Acompañado del Director General del Consorcio Puntos Vuela de Andalucía, Juan Luis Cruz Navarro, el Coordinador General de la FAMP, Manuel Ángel García, ha iniciado esta primera sesión de trabajo enmarcada en la acción piloto que la FAMP está implementando en el marco del proyecto Od4Growth, donde tras más de 36 meses, se busca "incrementar el conocimiento y las competencias en torno a los datos abiertos, fomentar servicios públicos y privados más innovadores", así como promover la publicación de datos de mayor calidad por parte de la administración.

Además, ha valorado la participación de los tres municipios seleccionados, Alboloduy (Almería), Mengíbar (Jaén) y Pilas (Sevilla), agradeciendo a los responsables políticos y a los equipos técnicos de los Puntos Vuela "su compromiso y predisposición" a cooperar.

"Contar con vuestra participación, no es sólo un reconocimiento al trabajo que ya venís realizando, es también una apuesta por un modelo de gobernanza que sitúa a los municipios en el centro de la transformación digital y social", ha agradecido García.

Con Modilabs, ha añadido, "iniciamos un proceso de experimentación, aprendizaje y colaboración que permitirá a cada municipio desarrollar soluciones basadas en datos, evidencias y participación ciudadana, y convertirlas en escalables".

Además, ha apuntado que esta iniciativa la hacen desde "un enfoque profundamente municipalista: fortaleciendo capacidades locales, compartiendo conocimiento y generando un impacto real en el territorio".

Los tres Puntos Vuela de Alboloduy, Mengibar y Pilas desarrollarán un programa piloto de trabajo en torno al uso de los datos abiertos que sirvan como palanca para el desarrollo económico y social en el ámbito local.

Según ha señalado la entidad en una nota, la idea es aprovechar las infraestructuras de los Puntos Vuela como nodos territoriales de dinamización, para impulsar procesos de "sensibilización, capacitación y desarrollo de soluciones basadas en datos abiertos", al tiempo que se conecta a la ciudadanía, el tejido empresarial y las administraciones públicas.

Las administraciones, ha afirmado la secretaria general de la FAMP, "tienden cada vez más a aprovechar los datos abiertos como bien común, base para potenciar la competitividad empresarial y la creación de soluciones innovadoras".

A su juicio, esto también puede transformar la gestión pública, convirtiendo la información administrativa en "un activo estratégico que mejora la eficiencia, la transparencia y, en definitiva, la toma de decisiones basada en evidencias, en datos". "Todo ello permite diseñar políticas públicas más precisas, fundamentadas en datos reales y no en suposiciones, mejorando la eficacia de la acción pública", ha añadido.

La sesión ha servido como toma de contacto con los responsables técnicos de los tres Puntos Vuela seleccionados, que han estado acompañados de responsables políticos de los tres municipios, y ha estado centrada en compartir con ellos el modelo metodológico de Modilabs, incluyendo sus fases, objetivos y lógica de intervención.

Modilabs busca conseguir conclusiones de este experimento para ver cómo se puede asegurar que los resultados obtenidos tener un mejor aprovechamiento, si pueden ser transferibles a otros territorios e incluso utilizados por otro tipo de organizaciones, o por otros niveles de la administración.

Según Manuel Ángel García, "si conseguimos aportar evidencia de que trabajar los datos abiertos como parte de la programación de la red de Puntos Vuela genera un valor concreto y tangible para el municipio, estaremos en disposición de hacer sostenible este tipo de laboratorios, incluso solicitando financiación para su mantenimiento".

Para ello, se han presentado los recursos y materiales didácticos, como el Massive Online Open Course (MOOC) un curso online masivo, abierto, que se ofrecerá a todos los Puntos Vuela, hayan o no participado en la convocatoria, y que se erige como un recurso formativo central que define el rol de los Puntos Vuela en el acompañamiento a los procesos de innovación que puedan surgir ligados a los datos abiertos.

También se han presentado los materiales de comunicación que darán identidad visual a todas las actividades y eventos que se lleven a cabo en el marco de Modilabs, y se ha acordado una calendarización conjunta de las actividades de los tres puntos vuela, que facilite el intercambio de aprendizaje y el aprovechamiento y replicabilidad del conocimiento que se genere a través de la experiencia Modilabs.