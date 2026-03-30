La FAMP orienta a las entidades locales cómo comunicar de forma "más efectiva" los Fondos PAI-Feder 2021-27

Archivo - FAMP.- La FAMP celebra un nuevo 'webinar' de la Red EDIL sobre los Planes de Actuación Integrados - FAMP - Archivo

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado el cuarto webinar de la Red EDIL Andalucía para la implementación de los Planes de Actuación Integrados, centrado en la comunicación de la cofinanciación y la visibilidad de las operaciones PAI-Feder 2021-2027. El objetivo es "ofrecer orientaciones claras para que las entidades locales no solo cumplan con los requisitos reglamentarios, sino que además puedan convertir esa información en mensajes útiles, transparentes y accesibles para la población".

Según ha informado la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en unan nota, la sesión, celebrada en formato online, se enmarca dentro del ciclo formativo impulsado por el Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (Comité Dusia), para acompañar a las entidades locales en la ejecución de sus Planes de Actuación Integrados.

En esta ocasión, se ha abordado un aspecto clave en el actual periodo de programación: el cumplimiento de las obligaciones de comunicación vinculadas a la cofinanciación Feder, entendidas no solo como una exigencia "formal", sino también como una herramienta de "transparencia y rendición de cuentas".

En sus palabras de bienvenida, el coordinador de la FAMP, José Antonio Garrido ha destacado que con estas jornadas prácticas los entes locales puedan "comunicar de una forma correcta, coherente y bien documentada". Para ello, "se aborda el funcionamiento de herramientas, se resuelven dudas, se exponen situaciones concretas y se comparten criterios que faciliten el trabajo en esta fase de implementación", ha añadido. Desde la FAMP, a través del Comité Dusia y de la Red EDIL, "seguimos apostando por generar espacios de acompañamiento técnico y aprendizaje compartido, clave en la gestión de los PAI", ha señalado.

LA COMUNICACIÓN COMO OBLIGACIÓN Y COMO GARANTÍA DE TRANSPARENCIA

Durante la sesión se ha planteado de forma práctica "cómo aplicar correctamente las obligaciones de comunicación y visibilidad de las operaciones cofinanciadas", prestando especial atención al uso adecuado de logos, emblemas y referencias a la financiación europea en distintos soportes y canales, como páginas web, redes sociales, cartelería, placas, notas de prensa o eventos.

Asimismo, se ha profundizado en un elemento "especialmente relevante" para las entidades beneficiarias: cómo generar, organizar y conservar evidencias y registros que permitan justificar correctamente estas actuaciones en futuras verificaciones e informes, así como en herramientas y aplicaciones de seguimiento como Infoco o Aldea.

Además, se abordaron en detalle durante la sesión cómo trasladar correctamente la información económica asociada a las operaciones a las diferentes herramientas de comunicación y cómo expresar de forma "coherente" y "comprensible" para la ciudadanía el coste total de la actuación, el importe y porcentaje de ayuda Feder y la aportación nacional, adaptando estos datos a formatos como publicaciones web, notas de prensa, carteles o contenidos para redes sociales.

Por tanto, la Red EDIL Andalucía continúa reforzando el acompañamiento técnico a municipios, diputaciones y demás entidades implicadas en la implementación de los PAI, abordando cuestiones concretas que resultan "determinantes" para una gestión adecuada de los fondos. La sesión da continuidad al trabajo ya desarrollado en anteriores encuentros formativos de la Red EDIL, orientados a fortalecer las capacidades técnicas de las entidades locales andaluzas en esta fase de ejecución.

Concretamente, el Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (Comité Dusia) es un espacio técnico impulsado en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para acompañar a las entidades locales andaluzas en el diseño, despliegue y seguimiento de estrategias de desarrollo urbano sostenible financiadas con fondos europeos.

En este marco, la Red EDIL actúa como una red de cooperación, formación y apoyo técnico dirigida a municipios y diputaciones con Planes de Actuación Integrados (PAI), promoviendo el intercambio de experiencias, la generación de conocimiento práctico y el refuerzo de las capacidades locales para una gestión eficaz de los fondos Feder.