La FAMP, referente en corresponsabilidad, soledad no deseada, envejecimiento activo en su hoja de ruta 2026

El Laboratorio de Cuidados de la FAMP marca su hoja de ruta 2026 como espacio de referencia en corresponsabilidad, soledad no deseada, envejecimiento activo y economía de cuidados. - FAMP

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de los Cuidados de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha marcado su hoja de ruta para 2026 como espacio "de referencia" para la innovación local en Andalucía en ámbitos como la corresponsabilidad, la soledad no deseada, el envejecimiento activo y la economía de los cuidados. Esta nueva etapa tiene como objetivo consolidar un modelo de trabajo basado en la colaboración entre entidades locales, el intercambio de experiencias y la puesta en marcha de iniciativas con aplicación práctica en el territorio.

Según ha detallado la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en una nota, durante la celebración del webinar de lanzamiento, la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha subrayado el momento de consolidación que atraviesa el Laboratorio tras un 2025 clave, en el que "se ha pasado de una experiencia piloto a una plataforma estratégica de innovación en cuidados". En este sentido, ha destacado que "los cuidados han adquirido un lugar central en la agenda pública local, impulsados desde el municipalismo andaluz y desde una red cada vez más sólida y diversa de entidades participantes".

Asimismo, el encuentro ha permitido repasar la evolución del Laboratorio desde su creación y poner en valor los avances logrados, tanto en términos de participación, con más de 90 entidades locales implicadas, como en la capacidad de generar espacios de trabajo colaborativo y proyectos con impacto real. Concretamente, en 2025, el Laboratorio ha reforzado el trabajo en red, la cocreación entre municipios y la incorporación de un enfoque más práctico, orientado a trasladar las reflexiones compartidas a iniciativas concretas.

Precisamente, uno de los aspectos destacados durante la sesión ha sido la evolución metodológica que ha permitido combinar el intercambio de experiencias con el desarrollo de proyectos piloto innovadores vinculados a los grupos de trabajo. Asimismo, se ha puesto el foco en la necesidad de mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación, además de reforzar la comunicación y el posicionamiento del Laboratorio para "amplificar su impacto".

De este modo, el webinar ha permitido presentar la estructura de trabajo prevista para 2026, articulada en torno a cuatro bloques operativos: gobernanza, oficina de proyectos, comunicación y eventos, y asesoramiento y cocreación. Esta organización pretende ofrecer un soporte más estable a las iniciativas municipales, mejorar la capacidad de acompañamiento a las entidades participantes y reforzar la conexión entre la reflexión compartida y su traducción en proyectos innovadores.

Por tanto, en esta nueva etapa, el Laboratorio mantendrá sus cuatro grupos temáticos (corresponsabilidad en los cuidados, soledad no deseada, envejecimiento activo y empoderamiento, y emprendimiento y Silver Economy) como espacios de colaboración entre ayuntamientos, diputaciones y otras entidades. Así, estos grupos seguirán funcionando como "entornos de aprendizaje y cocreación", orientados no solo a compartir conocimiento, sino también a diseñar respuestas concretas adaptadas a la realidad de cada territorio.

Por último, el plan de trabajo para 2026 contempla el refuerzo de la formación, el asesoramiento a proyectos con potencial de financiación y la generación de espacios de encuentro entre entidades locales, con el objetivo de "seguir fortaleciendo una comunidad que entiende los cuidados no solo como una responsabilidad, sino también como una oportunidad para avanzar hacia territorios más cohesionados, sostenibles y centrados en las personas".