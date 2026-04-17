La FAMP reúne a cuatro grupos temáticos del Laboratorio de los Cuidados para avanzar en la hoja de ruta de 2026

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado del 13 al 17 de abril cuatro sesiones de trabajo del Laboratorio de los Cuidados, en las que han participado los grupos de corresponsabilidad en los cuidados, soledad no deseada, envejecimiento activo y empoderamiento, y emprendimiento y Silver Economy. Los encuentros, desarrollados en formato online, han permitido dar continuidad a la nueva etapa del Laboratorio y seguir avanzando en su hoja de ruta para 2026.

Durante las sesiones, planteadas como espacios de trabajo colaborativo, se ha puesto en común los principales retos detectados por las entidades locales, a la vez que se han identificado prioridades de actuación para los próximos meses, cada grupo con su enfoque temático. Igualmente, y gracias al intercambio de experiencias municipales y la visibilización de iniciativas ya en marcha, se han tomado en cuenta intereses comunes que pueden traducirse en nuevas líneas de trabajo conjunto, ha reseñado la FAMP en una nota.

La conciliación y las redes comunitarias, la prevención e intervención frente a la soledad no deseada, la promoción de la autonomía y la participación de las personas mayores, o las oportunidades ligadas al emprendimiento, la innovación y la Silver Economy han sido algunos de los asuntos más importantes que han centrado los encuentros.

FAMP continúa de este modo consolidando el Laboratorio de los Cuidados como un espacio de aprendizaje, intercambio y cocreación entre entidades locales andaluzas, orientado a impulsar respuestas más innovadoras, compartidas y adaptadas a los retos del territorio.

El Laboratorio de los Cuidados es una iniciativa impulsada por la FAMP que actúa como plataforma de innovación pública y social en Andalucía para promover, co-crear y testar soluciones innovadoras en el ámbito de los cuidados, centradas en las personas. El proyecto articula a entidades locales, administraciones públicas, tejido emprendedor, economía social, pymes, universidades y sociedad civil, y estructura su trabajo en torno a retos como la corresponsabilidad, la soledad no deseada, el envejecimiento activo y la Silver Economy.