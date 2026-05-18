La FAMP sensibiliza sobre corresponsabilidad de cuidados a través de una campaña creativa de Laboratorio de Innovación

Archivo - Congreso de Innovación local para la economía de los cuidados, celebrado en Linares (Jaén) en diciembre de 2025. - FAMP

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha ofrecido una sesión en línea de cocreación de la campaña de corresponsabilidad en pro del avance en el plan de trabajo del Laboratorio de Innovación por la Economía de los Cuidados.

Durante el encuentro se ha presentado la propuesta de campaña elaborada por la Oficina de Proyectos y su Departamento de Creatividad, además de plantear conjuntamente posibles fórmulas de colaboración "para su desarrollo, adaptación y difusión", según ha precisado la federación en una nota.

Tal y como ha concretado la FAMP, la propuesta creativa tiene como finalidad sensibilizar sobre la importancia de la corresponsabilidad en los cuidados, promoviendo "una reflexión colectiva" sobre la necesidad de repartir "de forma más justa y equilibrada" las tareas de cuidado entre administraciones, familias, comunidad, tejido social y ciudadanía.

En concreto, la FAMP ha subrayado durante el encuentro la relevancia de abordar la corresponsabilidad como eje transversal para avanzar hacia un modelo de cuidados "más equitativo, sostenible y centrado en las personas".

En este sentido, la federación ha apostillado que el Laboratorio de los Cuidados impulsa espacios de trabajo compartido que permitan diseñar "soluciones innovadoras" desde una mirada "colaborativa, territorial y cercana" a las realidades locales.

En esta línea, la jornada ha permitido poner en común aportaciones, comentarios y posibles líneas de colaboración por parte de las personas asistentes, "favoreciendo el intercambio de perspectivas en torno a la adaptación y difusión de la campaña en distintos contextos y territorios".

Asimismo, se han abordado los próximos pasos y el calendario de trabajo previsto para continuar con el desarrollo de la campaña, con el propósito de avanzar en su concreción y facilitar su posterior implementación.

De este modo, con esta sesión, la FAMP refuerza su compromiso con una agenda local de los cuidados que promueve la corresponsabilidad, la igualdad, la participación y la construcción de comunidades "más cuidadoras, inclusivas y cohesionadas".

En contexto, el Laboratorio de los Cuidados es una iniciativa impulsada por la FAMP que actúa como plataforma de innovación pública y social en Andalucía para "promover, cocrear y testar soluciones innovadoras en el ámbito de los cuidados, centradas en las personas".

Así, el proyecto articula a entidades locales, administraciones públicas, tejido emprendedor, economía social, pymes, universidades y sociedad civil, y estructura su trabajo en torno a retos como "la corresponsabilidad, la soledad no deseada, el envejecimiento activo y la Silver Economy". Los interesados pueden consultar más información en 'https://laboratoriodeloscuidados.es/'.