Segovia remarca que los onubenses "se han dado cuenta del papel de Vox" en agricultura o pesca

El cabeza de lista de Vox por Huelva a las elecciones andaluzas, Rafael Segovia. - VOX HUELVA

HUELVA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox por Huelva al Parlamento andaluz, Rafael Segovia, se ha mostrado "satisfecho" después de que la formación haya conseguido en las elecciones andaluzas de este domingo el segundo parlamentario por la provincia, además de crecer en número de votos. Datos que han sido posibles porque, a su juicio, los onubenses "se han dado cuenta de que Vox es el único partido que está apostando por la agricultura, la ganadería y la pesca".

En un audio remitido a los medios de comunicación, Segovia ha agradecido, en primer lugar, "el gran esfuerzo" que hicieron los apoderados, así como a todos los miembros que componían las mesas y empleados públicos que "hicieron posible que se pudiera votar con garantías".

Así, ha felicitado al PP de Huelva por ganar las elecciones, aunque hayan perdido un diputado, pero "no lo tenían fácil". Además, ha destacado el crecimiento de Vox, ya que "se ha pasado de 27.270 votos a 36.378, es decir una subida del 33,39%".

Por eso, ha incidido en que están "satisfechos, por una parte" porque "muchísimos onubenses, sobre todo los agricultores, se han dado cuenta del papel que estaban jugando otros partidos" y que Vox "es el único partido que está apostando por la agricultura, la ganadería y la pesca, que están siendo, a su juicio, "sistemáticamente atacados por el Pacto Verde Europeo y los partidos que lo representan, principalmente Partido Popular y Partido Socialista".

"También creemos que puede jugar un papel importante por la inseguridad en algunos pueblos, el narcotráfico y la inmigración ilegal, por ello, creamos la prioridad nacional", ha abundado.

Así, ha remarcado como "consecuencia totalmente lógica" el apoyo a Vox, aunque ha insistido en que "el trabajo empieza ahora, la campaña no ha sido nada" y el incremento en votos es "producto del trabajo que se lleva haciendo durante años".

"Y ahora lo que tenemos que hacer en lo posible, llegar a acuerdo por el bien de Huelva y ponernos a trabajar juntos, todos los diputados, todos los que decimos y presumimos defender a Huelva, porque Huelva tiene un atraso muy importante respecto al resto de las provincias andaluzas, en cualquiera de los campos que analicemos, y es fundamental que nos pongamos a trabajar. Y todos tenemos que asumir que lo que hacemos al salir elegido", ha subrayado.

En este punto, ha enfatizado que "se ha asumido una responsabilidad con la provincia" y "toca demostrarlo en los próximos años". "Por nuestra parte, estamos dispuestos, por supuesto, a seguir trabajando por Huelva e incluso a redoblar nuestros esfuerzos para conseguir todas esas infraestructuras y todos esos servicios en los que salimos perjudicados respecto al resto de Andalucía", ha concluido.

