PP reivindica el "apoyo incontestable" en Málaga a las políticas de Moreno y el "castigo claro al abandono de Sánchez"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, junto a la candidata Carolina España y el alcalde de Málaga en una imagen de la noche electoral. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado este lunes el "apoyo incontestable" de los malagueños a las políticas e inversiones del Gobierno de Juanma Moreno en la provincia, a tenor de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas, donde la formación ha sido de nuevo la primera fuerza política, creciendo en más de 23.200 votos respecto a 2022.

De este modo, ha contrapuesto este respaldo mayoritario al PP frente al "castigo clarísimo" de los malagueños "al abandono, el agravio y el ninguneo continuado del Gobierno de Pedro Sánchez a Málaga y Andalucía", subrayando que "así lo expresan las urnas".

A través de una nota, la presidenta provincial ha vuelto a agradecer a los malagueños los casi 330.000 votos obtenidos en estos comicios, valorando que la formación "sigue siendo, con diferencia, el partido que más se parece y que mejor atiende el interés de los ciudadanos".

En este sentido, Navarro ha destacado que la "fórmula de éxito" del PP es esa política "a pie de calle y de cercanía; de diálogo y trabajo constante junto a los colectivos y la sociedad civil, para seguir atendiendo sus necesidades, demandas y anhelos".

La dirigente 'popular' ha recordado que el PP ha obtenido el 44% de los sufragios en la provincia, dos puntos y medio por encima de la media autonómica, incidiendo en que "la fuerza de Málaga ha sido determinante para la victoria de Juanma Moreno, siendo el partido que más diputados aporta al arco parlamentario y al Grupo Popular, con un total de nueve".

Por último, ha afirmado que seguirán "trabajando para consolidar esas políticas de éxito que los malagueños han respaldado y lo haremos practicando esa escucha activa para, entre todos, seguir garantizando el avance de esta provincia como punta de lanza de Andalucía y de España", ha concluido.

