El PP de Huelva destaca su "liderazgo" en la provincia con "victoria contundente" y "amplia ventaja sobre el PSOE"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, acompañado por la secretaria general del PP de Huelva y coordinadora de campañ, Berta Centeno. - PP HUELVA

HUELVA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado este lunes tras la jornada electoral de este 17 de mayo que el PP "consolidad su liderazgo" en la provincia con una "victoria contundente y amplia la distancia con el PSOE, al que le aventaja en más de 38.400 votos".

En rueda de prensa, el popular ha subrayado que con "cerca de 100.000 votos --concretamente 99.974 personas--", es una "victoria histórica" para el PP en la provincia "que viene a confirmar que el PP es desde hace varios años la fuerza política con más apoyos por parte de los onubenses". "Y eso nos llena de orgullo. Más de 38.400 votos respecto al segundo partido, que ha sido el PSOE", ha añadido.

"Los datos vienen a confirmar la ventaja de más de 15 puntos con respecto al segundo, el Partido Socialista, y en más de 25 puntos con Vox, lo que demuestra que los ciudadanos respaldan mayoritariamente la forma de gobernar basada en el diálogo y la buena gestión de Juanma Moreno", ha dicho González antes de añadir que, en su opinión, también "evidencian el hundimiento del PSOE en la provincia de Huelva".

En este sentido, ha subrayado que el PP "ha ganando cinco elecciones consecutivas" y que eso "significa un cambio sociológico en nuestra provincia y la consolidación del proyecto político del PP en la provincia de Huelva". Así, ha remarcado que, "en comparación con las elecciones autonómicas del año 2022, el PP en Huelva ha conseguido 9.000 votos más".

"Se trata de una victoria territorial histórica", ha manifestado el presidente del PP de Huelva antes de señalar que ha sido la fuerza política "más votada en 48 municipios de la provincia, lo que significa que en el 60% de los pueblos".

En concreto, González ha manifestado que el PP ha ganado "en municipios grandes como la capital, Lepe, Isla Cristina, Cartaya, Moguer, Aljaraque, Punta Umbría, Palos de la Frontera, Valverde del Camino, Bollullos Par del Condado, Almonte o La Palma del Condado", así como que "también ha tenido el respaldo de los municipios más pequeños de la provincia, como es el caso de Castaño del Robledo y de Cumbres del Medio", lo que, a su juicio, "demuestra que se ha llegado a todos los rincones de la provincia".

En este sentido, el líder de los populares onubenses ha señalado que en "municipios como el de San Juan del Puerto, del que es natural la que es número uno por el PSOE de Huelva, María Márquez y un feudo histórico del Partido Socialista, la fuerza política más votada también ha sido el PP". "Los tres diputados que han salido de la lista del PSOE, en los tres municipios de esos tres diputados, ha ganado el PP. En San Juan del Puerto, en Moguer, con Mario Jiménez, y en Almonte con Macarena Robles", ha remarcado.

"Por tanto, orgulloso en esta formación política de resultados y, por supuesto, agradecido a todos los onubenses por la confianza depositada. Ayer ya lo decía nuestro presidente Juanma Moreno, aspirábamos a la matrícula de honor, pero nos hemos quedado en el sobresaliente", ha añadido.

En cuanto a los datos autonómicos ha destacado la "victoria abrumadora del PP en las ocho provincias andaluzas" que "confirma que el proyecto político de Juanma Moreno sigue siendo el referente político para la mayoría de los andaluces, con casi 150.000 votos más que en el año 2022".

Cuestionado por las líneas rojas que podría marcar su formación en un pacto con Vox, González ha señalado que "las va a marcar el presidente a nivel autonómico, el presidente PP-A, Juanma Moreno", pero que "imagina" que "van a ser siempre líneas muy sensatas, que no agredan a nuestra comunidad autónoma ni a los andaluces".

