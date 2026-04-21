Las obras en la Casa Paterri de Sevilla que será sede de la FAMP avanzan con el encofrado de su estructura de hormigón

Visita de la secretaria general, Yolanda Sáez, y otros representantes de la FAMP a las obras en la Casa Paterri de Sevilla. - FAMP

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez, ha realizado una visita de supervisión de las obras a la Casa Paterri de Sevilla, que desde el próximo año será la nueva sede de dicha institución, y que avanzan después de que haya finalizado el encofrado de la estructura de hormigón.

Así lo ha indicado la FAMP en una nota este martes en la que ha detallado que Yolanda Sáez ha estado acompañada en esta visita por personal de la federación, y todos ellos han estado guiados por el arquitecto Miguel Ángel Gómez Casero.

Los representantes de la FAMP han podido así "comprobar de primera mano la finalización del encofrado de la estructura de hormigón, una de las partes más complejas e importantes de la rehabilitación de este edificio de estilo regionalista de principios del siglo XX".

Según ha confirmado el arquitecto y explican desde la FAMP, a partir de mayo se procederá al montaje de las dos estructuras de madera de las naves laterales; cercha española o también llamada cercha cuchillo. La que será "la casa del municipalismo", en palabras de Yolanda Sáez, continúa su rehabilitación, así, "a buen ritmo", tras superar una de las fases centrales de la restauración.

Desde la FAMP subrayan que el proyecto de rehabilitación "respeta la arquitectura" de este edificio histórico del barrio de San Bernardo en Sevilla capital, que llevaba "décadas abandonado".

Al respecto, desde la federación valoran que restauradores colegiados están llevando a cabo "una minuciosa labor de recuperación del ladrillo visto del interior y las fachadas exteriores --en gran parte de limpieza provocada por la contaminación--, para devolverlo a su estado original". También se están reponiendo "las numerosas piezas deterioradas con el paso de los años, sobre todo de ladrillo rojo, el de peor calidad", según han explicado desde la FAMP.