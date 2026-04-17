Presidente de la FAMP urge al Gobierno un decreto ley para actualizar las entregas a cuenta 2026 a municipios andaluces

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, en una rueda de prensa. - FAMP

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha reclamado al Gobierno de España "la aprobación urgente de un decreto ley que permita actualizar las entregas a cuenta para 2026 que reciben las entidades locales", que están "actualmente completamente desfasadas debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado".

Así lo ha señalado el presidente de la FAMP en un comunicado en el que ha agregado que, según las cantidades que trasladan desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se trata de "un impago a los municipios de 4.280 millones de euros correspondientes a la liquidación de tributos y entregas a cuenta, derivado de la falta de Presupuestos Generales".

Bellido ha advertido que los ayuntamientos andaluces están "trabajando con cantidades basadas en previsiones irreales, lo que está generando serias dificultades en la tesorería para la prestación de servicios públicos esenciales, así como para una correcta planificación económica municipal".

"No es razonable que las entidades locales sigamos soportando un desfase en la financiación que no responde a la realidad actual. Esta situación requiere una respuesta urgente", ha aseverado el presidente de la FAMP, quien ha defendido que Andalucía "no puede seguir esperando la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para corregir esta situación".

De esta manera, y tras la reciente toma de posesión de Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda, desde la FAMP exigen al Gobierno "un decreto ley inmediato que actualice estas cantidades y garantice la suficiencia financiera de nuestros municipios".

Asimismo, ha remarcado que "ya es hora de que la financiación local reciba la atención que le corresponde", a la vez que ha secundado las palabras de la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo (PP), "abogando por abordar cuestiones cruciales como la actualización de las entregas a cuenta 2026, el destino del superávit correspondiente a 2025 o la revisión del régimen de inversiones financieramente sostenibles para permitir su aplicación".

"Todo esto, desde un modelo de interlocución basado en un diálogo real, fluido y sincero, que permita superar la dinámica de aplazamientos y abordar con determinación y lealtad institucional los retos pendientes", han abundado desde la FAMP, desde donde, adem,ás, abogan por "un espacio de trabajo estable y ordinario".

Finalmente, la FAMP ha reivindicado la "necesidad" de "adoptar medidas concretas y hacerlo cuanto antes, para permitir a los ayuntamientos andaluces disponer de recursos suficientes, ajustados a la realidad económica actual".