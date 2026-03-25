Toscano destaca la "importancia" de Comisión de Diputaciones de FAMP para "dar respuesta a grandes retos"

Foto de familia previa a la Comisión de Trabajo de la FAMP. - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano ha participado este miércoles en Granada en la constitución de la Comisión de Trabajo de Diputaciones Provinciales de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), quien ha destacado la "importancia" de este órgano para "dar respuestas eficaces a los grandes retos actuales".

Según ha indicado la Diputación Provincial en una nota de prensa, este órgano nace con la doble vocación de "reforzar la voz y el papel de las diputaciones en los grandes debates del municipalismo andaluz" y "ofrecer respuestas concretas a problemas reales que afectan al día a día de la ciudadanía".

El acto, celebrado en el Palacio de Carlos V en el entorno de la Alhambra de Granada, ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, quien ha subrayado la "importancia" de este nuevo espacio de cooperación institucional.

"Las diputaciones somos clave para garantizar la igualdad de oportunidades entre territorios, especialmente en los municipios más pequeños, y esta comisión nos permite avanzar unidos para dar respuestas eficaces a los grandes retos actuales", ha destacado.

La Comisión abordará cuestiones de gran calado como el desafío demográfico, el acceso a la vivienda, la sostenibilidad, la transición ecológica, la economía circular, la gestión de emergencias o la financiación local.

En este sentido, el vicepresidente de la FAMP y alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha puesto en valor "la voluntad de colaboración de las ocho diputaciones provinciales andaluzas sumando esfuerzos, compartiendo experiencias y trabajando de manera coordinada".

Por su parte, el presidente de la Comisión y presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, ha señalado que "no se celebra únicamente la creación de un grupo de trabajo, sino la determinación de las diputaciones para trabajar más y mejor, de forma conjunta", destacando que la cooperación entre administraciones será clave para afrontar un contexto cada vez más complejo.

La vicepresidencia de esta Comisión la ostentará el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, mientras que la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ejercerá las funciones de secretaría, prestando el apoyo técnico, jurídico y administrativo necesario.

Esta nueva comisión se parte de la base de que "muchos municipios carecen de instrumentos adecuados y de financiación suficiente para dar respuesta a las demandas ciudadanas", por lo que las diputaciones "desempeñan un papel esencial como administraciones de cooperación y vertebración territorial, especialmente en el apoyo a los municipios de menor tamaño".

En su primera reunión, la Comisión ha comenzado a trabajar en propuestas concretas sobre la reforma del sistema de financiación local y en la mejora de la planificación municipal de emergencias. En este ámbito, se ha puesto de manifiesto la "necesidad urgente" de actuar, ya que más de 150 municipios andaluces carecen de planes de emergencia homologados o los existentes están desactualizados.

Asimismo, los responsables provinciales han subrayado la "importancia" de aprovechar instrumentos estratégicos como la Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía 2025-2030 y de seguir reforzando la colaboración con la Junta de Andalucía para mejorar la capacidad técnica y operativa de los municipios.