Diputación de Cádiz y Cajasol desarrollan un programa de conservación medioambiental durante la Romería del Rocío

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, junto a Antonio Sanz, acompaña a la Hermandad de Sanlúcar de Barrameda antes de embarcar en Bajo de Guía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha acompañado en su embarque a la Hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda en el Muelle de Bajo de Guía, donde ha comprobado cómo el proceso se desarrollaba con normalidad y ha dado cuenta de la aportación de la entidad provincial en esta actividad, que incluye por segundo año consecutivo el convenio de colaboración suscrito con la Fundación Cajasol para la protección y mejora del medio ambiente y del patrimonio cultural e histórico de esta tradición, la Romería del Rocío.

Además junto al consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha visitado el Puesto de Mando Avanzado (PMA), donde han sido informados por responsables del Servicio de Emergencias y de diferentes representantes de entidades civiles y militares implicadas en el Plan Romero sobre las medidas para garantizar la seguridad en este gran trasiego de personas, vehículos y animales.

La presidenta ha comprobado cómo el proceso se desarrollaba con normalidad. En este sentido, Diputación ha recordado que un año más se sufraga el coste de una barcaza para el paso del Guadalquivir de personas peregrinas que no van con animales o medios mecánicos, que sustituye a la que se usaba antiguamente de la Armada.

Además, el plan 'Este es nuestro camino', al que la Diputación destina 12.800 euros, permite el reparto de bolsas de basura así como la instalación y limpieza de baños químicos en el Parque Natural de Doñana. También se otorgará un premio a la mejor labor de cuidado y conservación del medio ambiente durante el recorrido.

La Diputación ha indicado que considera a El Rocío como un ejemplo único de la tradición cultural, popular y religiosa de Andalucía y en colaboración con los profesionales que hacen posible un Camino seguro aporta su granito de arena para facilitar una romería responsable con el entorno natural.

Así, Almudena Martínez ha tenido un recuerdo para los profesionales que forman parte de los dispositivos de seguridad, sanitarios y de emergencias. También han asistido a esta visita el diputado provincial Antonio Aragón y varios representantes de la Junta de Andalucía.