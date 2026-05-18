Acuaes cede a MAS la explotación de las obras de mejora del abastecimiento a Bollullos Par del Condado (Huelva)

Obras en el abastecimiento de Bollullos Par del Condado (Huelva). - ACUAES

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) ha formalizado la cesión a la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva de la explotación de las obras de mejora del abastecimiento a Bollullos Par del Condado.

Según informa la entidad en nota de prensa, la cesión ha sido firmada telemáticamente por la presidenta de Acuaes, María Rosa Cobo, y el presidente de la Mancomunidad, Diego del Toro. La conducción ejecutada forma parte del denominado Ramal Sur, que, partiendo de la ETAP El Condado, suministra agua potable al 45% de la población de la Mancomunidad.

De este modo, Acuaes ha ido renovando por tramos este Ramal Sur, quedando pendiente de ejecución un tramo de aproximadamente cinco kilómetros entre Abonos Aborgami y el depósito de Bollullos Par del Condado que, finalmente, se ha completado.

La actuación ha permitido sustituir ese tramo, que aún permanecía en fibrocemento de DN 300 por una nueva tubería de fundición dúctil DN 500, mejorando así la capacidad hidráulica de la conducción en el tramo Bollullos Par del Condado-Almonte y minimizando las afecciones por cortes y averías.

Asimismo, se han ejecutado 29 nuevas arquetas para alojar ventosas y desagües, caudalímetro y válvulas de corte y regulación de caudal, y se han renovado las conexiones al depósito municipal de Bollullos Par del Condado y a la estación de bombeo para abastecer a Rociana del Condado. En la ejecución de la nueva conducción se han llevado a cabo tres cruces subterráneos mediante hinca, dos bajo la autovía A-483 y uno bajo la carretera HU-4104.

La nueva conducción cuenta con carácter reversible, lo que permite aportar agua tanto desde la ETAP El Condado, situada en La Palma del Condado, como desde los sondeos de Almonte, reforzando la garantía y flexibilidad del sistema de abastecimiento.

El proyecto se enmarca en la actuación ejecutada por Acuaes para la mejora del abastecimiento de agua a distintos municipios de las comarcas de la Costa Oriental, el Condado, Tinto-Riotinto y la Cuenca Minera, beneficiando a una población de aproximadamente 100.000 habitantes. La inversión total ha sido de 4,7 millones (IVA incluido).

Acuaes ha promovido y finalmente ha conseguido que el proyecto pueda ser cofinanciado en un 80% con fondos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El 20% restante ha sido anticipado por Acuaes y será recuperado de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva durante los próximos 15 años.