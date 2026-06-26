Aiqbe alcanza su tercer máximo histórico de inversión consecutivo con 827 millones de euros

Presentación de la Memoria Anual de 2025 de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe). - AIQBE

HUELVA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) ha presentado su Memoria Anual 2025, que refleja una inversión récord de 827 millones de euros vinculada a algunos de los proyectos más importantes previstos en este hub industrial, como la planta de Biocombustibles de Segunda Generación de Moeve y Bio-Oils, o la planta de CirCular que desarrolla Atlantic Copper.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, se trata del "mayor volumen" inversor en la historia de Aiqbe y el tercer máximo histórico consecutivo, un dato que refleja "la confianza de las empresas asociadas en Huelva y su capacidad para liderar la nueva industria europea".

La memoria ha sido presentada por el presidente de Aiqbe, Juan del Olmo, en un acto presidido por el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en funciones, Jorge Paradela, en el que se ha destacado que se trata de un año "especialmente significativo" para la organización, que conmemora su cuadragésimo aniversario.

La apuesta inversora se traduce también en empleo, con 23.303 puestos de trabajo vinculados a la actividad de las empresas asociadas, más del 10,3% del empleo total de la provincia. Un dato que pone de manifiesto el "peso de la industria en Huelva y su contribución al desarrollo económico y social del territorio".

"No hablamos ya de proyectos aislados, sino de la consolidación de un modelo industrial pensado de cara al futuro", ha destacado Juan del Olmo.

Por su parte, el consejero de Industria, Energía y Minas en funciones ha señalado que "Huelva es uno de los grandes polos industriales de Andalucía, que protagoniza una de las mayores transformaciones hacia la industria verde a nivel europeo". Asimismo, ha recordado que, de los 20.000 millones de euros de inversión industrial que Andalucía aspira a captar en los próximos cuatro años, la mitad corresponderá a proyectos vinculados a las tecnologías limpias y la digitalización, entre los que Huelva concentra algunas de las iniciativas más relevantes.

En ese sentido, el consejero en funciones ha aprovechado para anunciar la intención del Gobierno andaluz de que Huelva sea "el primer valle de cero emisiones netas para la industria de Andalucía y probablemente de España". Una nueva figura conocida como NZIA por sus siglas en inglés y contemplada en el marco de la Ley de Aceleración de la Industria de la Unión Europea, que supondrá un impulso al hub onubense y "va a tener implicaciones muy positivas para Huelva".

"UNA RED DE OPORTUNIDADES PARA HUELVA"

La Memoria Anual 2025 ha subrayado que la actividad industrial genera "oportunidades" para cientos de empresas auxiliares, proveedores y profesionales que desarrollan su trabajo en torno al polo industrial onubense. En 2025, las empresas asociadas generaron más de 3.390 empleos directos y crearon otros 4.171 puestos de trabajo en compañías auxiliares.

"Detrás de cada actividad de nuestras empresas asociadas hay compañías de mantenimiento, ingeniería, montaje, transporte o servicios que encuentran en la industria una fuente de progreso y estabilidad. Este conjunto de empresas auxiliares desempeña un papel fundamental en el éxito de la industria de Huelva", ha destacado el presidente de Aiqbe, Juan del Olmo.

La Memoria recoge además que la actividad de las empresas asociadas genera un impacto económico de 2.161 millones de euros, equivalente al 19% del Valor Añadido Bruto de la provincia. Según los datos del informe, por cada empleo directo generado por AIQBE se crean otros seis puestos de trabajo en la economía onubense.

"LA INDUSTRIA DEL FUTURO"

La Memoria refleja el compromiso de la industria con la innovación y la sostenibilidad. Durante 2025, las 22 empresas asociadas y la entidad pública destinaron unos 272 millones de euros a proyectos de protección ambiental y eficiencia energética y más de 179 millones a investigación y desarrollo. Estas inversiones están vinculadas a algunos de los proyectos industriales más relevantes que se desarrollan actualmente en la provincia.

Entre ellos destaca la nueva planta 2G de Moeve y Bio-Oils, que permitirá duplicar la capacidad actual de producción de combustibles renovables de segunda generación hasta alcanzar un millón de toneladas. También avanzan proyectos estratégicos vinculados a la transición energética y la economía circular.

Destacan el papel de Enagás en el desarrollo de las futuras infraestructuras de transporte de hidrógeno y el proyecto CirCular de Atlantic Copper, orientado a la recuperación de metales críticos a partir de residuos electrónicos para reincorporarlos a la cadena productiva. Junto a estas iniciativas, la industria onubense continúa impulsando proyectos relacionados con los biocombustibles avanzados, las nuevas moléculas verdes y la eficiencia energética, consolidando a Huelva como uno de los principales focos de inversión industrial sostenible de España.

La memoria evidencia que la industria asociada a Aiqbe genera un empleo estable y cualificado, ya que el 90% de los contratos son indefinidos y los salarios del sector duplican la media provincial. La formación sigue siendo otro de los pilares del sector.

Durante 2025, las empresas asociadas impartieron más de 285.000 horas de formación a través de más de 4.300 cursos, beneficiando a más de 13.000 personas. Además, 362 estudiantes de Formación Profesional y FP Dual realizaron prácticas en empresas asociadas, reforzando la conexión entre la industria y el sistema educativo.

El informe recoge "avances en igualdad". La presencia femenina ha alcanzado el 17,4% de las plantillas y se acerca al 29% entre los menores de 26 años, una evolución que muestra el creciente interés de las nuevas generaciones por desarrollar su carrera profesional en la industria. Compromiso con Huelva La contribución de la industria onubense va más allá de la actividad económica.

Durante 2025, AIQBE y sus empresas asociadas destinaron más de 1,1 millones de euros a iniciativas sociales relacionadas con la formación, la inclusión social, la cultura, el deporte y la colaboración con entidades educativas y sociales de la provincia. La Memoria refleja el compromiso del sector con la sostenibilidad y la seguridad. Las empresas asociadas invirtieron 272 millones de euros en protección ambiental y eficiencia energética, mientras que el 85% de los residuos generados fueron reciclados, valorizados o recuperados.

Además, la industria mantiene unos índices de siniestralidad "muy inferiores" a las medias provincial, andaluza y nacional, "fruto de la inversión continuada en prevención y seguridad laboral".

40 AÑOS IMPULSANDO LA INDUSTRIA DE HUELVA

La presentación de la Memoria coincide con el cuadragésimo aniversario de Aiqbe, una efeméride que la asociación alcanza en uno de los momentos de mayor fortaleza de su historia. Actualmente reúne a 22 empresas asociadas, una entidad pública y 13 aliados estratégicos, consolidándose como uno de los polos industriales más importantes y diversificados de España.

"Cumplimos cuarenta años reafirmando nuestro compromiso con una industria segura, innovadora y sostenible, pero también con una industria cercana a la sociedad y generadora de oportunidades para toda la provincia. Afrontamos esta nueva etapa con la misma convicción con la que comenzamos nuestro camino: trabajando juntos para construir un futuro más próspero para Huelva", ha concluido Juan del Olmo.