Aiqbe impulsa la colaboración industrial con su I Jornada de Aliados Estratégicos en Huelva

I Jornada de Aliados Estratégicos de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe). - AIQBE

HUELVA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) ha celebrado la I Jornada de Aliados Estratégicos, un encuentro que ha reunido a empresas, profesionales e instituciones vinculadas al polo industrial de la provincia onubense con el objetivo de favorecer el intercambio de conocimiento y reforzar el trabajo conjunto dentro del ecosistema industrial.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la jornada, celebrada en la Federación Onubense de Empresarios (FOE), ha contado con la participación de nueve empresas aliadas, que han compartido su experiencia y su aportación al día a día de la actividad industrial a través de ponencias y espacios de diálogo abiertos a los asistentes.

A lo largo del programa han intervenido Aggreko, Intertek, Phoenix AMC, Serveo, Grupo Álava, Hércules Formación, CFPSI y SUMO, abordando ámbitos como las soluciones energéticas, el aseguramiento de la calidad, la gestión de activos, el mantenimiento industrial, la formación en seguridad laboral, los servicios a la industria y la aplicación de nuevas tecnologías.

Uno de los momentos destacados del encuentro ha sido la mesa redonda dedicada a la aplicación de la inteligencia artificial en la industria, en la que han participado profesionales de Moeve y Enagás, aportando una visión práctica sobre el uso de estas herramientas en la toma de decisiones y la mejora de procesos industriales.

Durante el encuentro, el presidente de Aiqbe, Juan del Olmo, ha subrayado que "el desarrollo industrial no se sustenta únicamente en las grandes plantas productivas, sino en un entramado de empresas complementarias que aportan conocimiento, talento y capacidad de respuesta, y que hacen posible que la industria funcione con eficacia en su día a día".

Asimismo, ha destacado que Aiqbe es "un espacio donde la cooperación deja de ser un concepto para convertirse en una estrategia compartida, especialmente en un contexto marcado por la transición energética, la digitalización y las crecientes exigencias de sostenibilidad".

La I Jornada de Aliados Estratégicos ha reunido a representantes de empresas asociadas de Aiqbe, aliados estratégicos, otras asociaciones empresariales, administraciones públicas y ámbito formativo, consolidándose como un espacio de diálogo cercano y constructivo que refuerza la cooperación entre los distintos agentes que forman parte del polo industrial onubense.

Con esta iniciativa, Aiqbe continúa avanzando en su apuesta por crear espacios de encuentro que favorezcan el conocimiento compartido, la coordinación y la colaboración entre empresas, poniendo en valor el papel que desempeñan los aliados estratégicos en el desarrollo y competitividad de la industria en Huelva.