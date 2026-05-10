La alcaldesa de Huelva felicita a los 35 onubenses superan formación de Operador de Planta Química y Montaje Industrial

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en su visita a SAFA Funcadia. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la teniente de alcaldesa de Familia, Servicios Sociales, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha visitado a los alumnos de los cursos de Operaciones Básicas en Planta Química y Montaje Industrial orientado al hidrógeno verde, enmarcados en el proyecto 'H2 VerdeHuelva', una iniciativa municipal destinada a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas en sectores estratégicos vinculados a la industria sostenible.

Tal y como ha concretado el Consistorio onubense en una nota, durante su intervención, Pilar Miranda ha trasladado su enhorabuena a los participantes destacando que "habéis tomado una decisión muy acertada al apostar por una formación útil, práctica y alineada con las necesidades reales del mercado laboral".

Asimismo, ha subrayado que "Huelva vive un momento clave en su desarrollo industrial, con grandes oportunidades ligadas al hidrógeno verde y al Polo Químico, y nuestro objetivo es que ese empleo sea para los onubenses".

En este sentido, la alcaldesa ha señalado la colaboración de los centros formativos implicados, destacando su papel "fundamental para garantizar una formación de calidad y adaptada a las demandas empresariales".

La visita ha servido para conocer de primera mano el desarrollo de estas acciones formativas, que están a punto de finalizar y que han permitido capacitar a un total de 35 personas, 20 en el curso de Montaje Industrial orientado al hidrógeno verde (Nivel 1), impartido en Valdocco; y quince en Operaciones Básicas en Planta Química (Nivel 2), desarrollado en SAFA Funcadia.

En contexto, estas acciones forman parte del proyecto 'H2 VerdeHuelva', en el marco del programa Empleaverde+, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El proyecto contempla un total de 50 plazas distribuidas en tres cursos y tiene como "objetivo principal" formar a personas desempleadas en sectores estratégicos vinculados al hidrógeno verde, dando respuesta directa a la demanda de profesionales cualificados en el tejido industrial onubense.

Los programas formativos incluyen no solo capacitación técnica específica, sino también formación transversal, prácticas profesionales, tutorías y acompañamiento personalizado, "con el fin de favorecer la inserción laboral de los participantes".

En este sentido, desde la Administración local han enfatizado en ajustar la formación a las necesidades reales del mercado, especialmente en un contexto de reindustrialización sostenible, donde Huelva se posiciona como un "enclave estratégico en la transición energética".

Por otro lado, ya se está ultimando la selección del alumnado para el tercer curso del proyecto, centrado en Soldadura con electrodo revestido y TIG con realidad aumentada (Nivel 2), que comenzará en el mes de junio en las instalaciones de Valdocco.

Con iniciativas como 'H2 VerdeHuelva', el Ayuntamiento de Huelva refuerza su compromiso con la generación de oportunidades, el impulso del empleo de calidad y la capacitación de los onubenses para afrontar los retos de la nueva industria sostenible.