Almonte (Huelva) acude a la reunión con el Gobierno por Matalascañas con "prudencia y expectativas contenidas"

Imagen de los daños ocasionados por el pasado temporal en Matalascañas (Huelva). - Rocío Ruz - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, ha indicado que el Ayuntamiento acude a la reunión de este miércoles por la tarde con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con "prudencia y sentido de la responsabilidad", así como con "expectativas contenidas" después de varios días de intenso debate institucional y técnico por los problemas de Matalascañas.

Así lo ha indicado el Consistorio en una nota, en la que señala que se trata de un encuentro en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para abordar la "grave situación" del litoral de Matalascañas, tras los "importantes daños" provocados por el último temporal, que han afectado "de manera severa" al paseo marítimo.

Desde el Ayuntamiento aseguran que las expectativas son "contenidas", aunque confía en que el Gobierno "reconozca la dimensión real de una situación provocada por un fenómeno natural de carácter extraordinario, con consecuencias equiparables a una catástrofe", y "ampare" al Consistorio para "poder avanzar hacia la recuperación de la normalidad en la playa y su entorno urbano".

El Ayuntamiento insiste en que Matalascañas es "una potencia empresarial de primer orden en la provincia" y un "motor económico" de la comarca, "especialmente durante los meses de mayor afluencia turística", una temporada que "se activa prácticamente desde Semana Santa". La degradación del litoral, subraya el Consistorio, "no afecta únicamente a una infraestructura concreta, sino que tiene un impacto directo sobre la estabilidad social y económica del municipio, del que dependen numerosas familias".

El encuentro de esta tarde se plantea también como una "oportunidad" para abordar "los desencuentros acumulados entre el Ministerio y el Ayuntamiento en los últimos años", con el objetivo de que "se tenga en cuenta el papel que desempeña Almonte en la gestión del territorio" y "se avance hacia una relación institucional basada en decisiones compartidas y soluciones efectivas".

En este sentido, el Ayuntamiento confía en que se pueda "avanzar de manera firme" en la recuperación de los daños sufridos en Matalascañas y que "una situación tan indeseable sirva para extraer aprendizajes claros, entre ellos la importancia de mantener los aportes de arena y de impulsar soluciones sólidas y estables para el mantenimiento del litoral, evitando respuestas únicamente temporales ante un problema estructural".